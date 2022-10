Rodák zo Ždiaru bol študentom druhého ročníka Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v odbore Učiteľstvo telesnej výchovy a histórie. Kráska pochádzala z Levoče. Spojila ich láska k športu. Zatiaľ čo dievča sa venovalo gymnastike on bol vynikajúci futbalový brankár.

Nenahraditeľná strata

V nešťastný večer cestovala dvojica do internátu, kam však nedošla. Rodina Vojtaššákovcov v sekunde vinou nezodpovedného opitého vodiča prišla o jediného syna, dve dievčatá o milovaného brata, Božoňovci zasa o krásnu a nadanú dcéru. Za Marekom smútia aj futbalisti zo Spišskej Belej i FK Vysoké Tatry. "Keď mi v pondelok ráno zavolal otec Mareka a povedal čo sa stalo, ostal som otrasený a neveril som, že táto hrozná správa môže byť pravdivá," povedal pohnutým hlasom manažér futbalového klubu Milan Šefc.

Posledné podanie rúk

So smútkom v hlase dodáva. "Marek bol náš brankár práve teraz v nedeľu som ho po zápase viezol do Popradu k vlaku. Celou cestou sme sa rozprávali bol to veľmi milý a hutný rozhovor. Nič mi však nenapovedalo, že bude posledný. Rozlúčili sme sa, podali si ruky a popriali všetko najlepšie..." nedopovedal. Marek zomrel na mieste autonehody, jeho láska Broňa vydýchla o niekoľko hodín neskôr v nemocnici.

Plány si už nesplní

Milan Šefc spomenul, že mu chlapec rozprával, že bakalárske štúdium ukončí v Bratislave a magisterské by radšej absolvoval v Prešove. "Chcel byť bližšie k rodine, ale aj nám v klube, keďže cestovanie z Bratislavy a späť bolo pomerne náročné. Neraz som ho viezol domov, ale aj na zápas či z neho domov do Ždiaru. Práve v nedeľu sme hrali s Jamníkom. On bol striedajúci, tak sme to mali zaužívané: dva zápasy chytal on, dva bol na striedačke ako náhradník. Je mi veľmi smutno z toho, že taký dobrý chlapec, vynikajúci športovec a študent takto odišiel z tohto sveta. Neviem sa z toho spamätať nielen ja, ale ani tréner a spoluhráči," uzavrel smutné spomienky zronený Šefc.

Rodiaca láska skončila priskoro

Podvečer vyšlo najavo, že spolu s Marekom zomrela aj jeho láska Broňa Božoňová. Kráska, ktorá pochádzala z Levoče bola študentkou Fakulty telesnej výchovy a športu a zároveň aj Prírodovedeckej fakulty. Miro na sociálnej sieti o ich vzťahu prezradil: "S veľkým zármutkom musím oznámiť, že následkom zranení podľahla aj Broňa Božoňová.

Broňa s Marekom začínali iba svoj vzťah, a osud im to takto zákerne prerušil. Rodičom oboch našich študentov môžem už iba vyjadriť obrovskú spoluúčasť a vyjadriť úprimnú sústrasť."

Odkazy akademickej obce

Na stránke UK v Bratislave, ktorá bola alma mater Mareka sa objavila v pondelok ráno správa: "Dnes smútime. Je hrozné, koľko bolesti dokáže spôsobiť arogancia a nezodpovednosť. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinám, blízkym, priateľom a spolužiakom obetí včerajšej tragickej nehody na Zochovej ulici, medzi ktorými boli aj traja študenti našej univerzity - Marek Vojtaššák, študent FTVŠ a FiF UK, Broňa Božoňová, študentka FTVŠ a Prif UK a Natália Hamráková, študentka PraF UK. Zraneným prajeme skoré uzdravenie.

Pozostalí, kamaráti a blízki môžu využiť služby Psychologickej poradne UK.

Obete nehody si uctíme minútou ticha zajtra (utorok) o 9.00. Na univerzite visí čierna vlajka, vo vestibule budovy UK na Šafárikovom námestí sú k dispozícii kondolenčné knihy, ich podpis bude možný do štvrtka, do 12.00 hod., následne budú zaslané rodinám zosnulých.

Rektor UK Marek Števček poslal sústrastné listy rodinám obetí.

Spomienka kamaráta

Kamarát nebohého študenta Miro na sociálnej sieti napísal: "Včera vo večerných hodinách sa na zastávke autobusov na Zochovej ulici odohrala veľká tragédia. Jedným z tých, ktorí prišli vinou opitého vodiča o to najcennejšie, o svoj život bol aj náš študent a aj osobný priateľ Marek Vojtaššák. Úprimnú sústrasť celej rodine do Ždiaru."

