Rodina tínedžera Andreja († 17) zo Sasinkova (okr. Hlohovec) sa musí spamätať z najťažšej správy, akú si len najbližší môžu vypočuť. Život mladého chlapca tragicky vyhasol po tom, ako auto, kde sedel, silno narazilo do stromu.

Obrovská tragédia sa stala vo štvrtok (23.2.) vo večerných hodinách medzi obcami Kľačany a Sasinkovo. Silný náraz do stromu neprežil iba 17-ročný tínedžer.

Policajti boli rýchlo na mieste tragédie. "Podľa prvotných informácií mal 20 ročný vodič, z doposiaľ nezistených príčin, zísť na rovnom úseku mimo cestu a s autom VW Golf naraziť do stromu. Vo vozidle sa spolu s ním viezli aj dvaja spolujazdci. Vyslobodiť z vraku ich museli privolaní hasiči," informujú muži zákona prostredníctvom sociálnej siete.

Najmladší z posádky auta smrti, len 17-ročný chlapec - Andrej zo Sasinkova, žiaľ pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Vodiča museli transportovať do nemocnice vrtuľníkom a posledného, 18-ročného spolujazdca previezla do nemocnice privolaná sanitka.

"Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania," hovorí polícia s tým, že na miesto bol vyslaný post traumatický tím a policajti privolali aj znalca z odboru cestná doprava.

Andrejko sa tak domov už nikdy nevráti. Chlapec zo Sasinkova mal rád rapovú hudbu a rýchle autá. Kamarátom i najbližším bude veľmi chýbať. "Úprimnú sústrasť mladý chlapec, život pred sebou. Odpočívaj v pokoji, Andrejko," napísala na sociálnej sieti zničená Monika. A pridali sa viacerí. "Úprimnú sústrasť rodine a veľa síl rodičom," pridala sa Božena. "Drž sa tam hore," odkazuje kamarátovi Adam.