Krajský súd v Trenčíne tento týždeň napokon rozhodol o tom, že Lucia nebude väzobne stíhaná a to z toho dôvodu, že obvinená mala byť už dlhodobo zo strany Tomáša týraná. Zároveň zohľadnil okolnosti, za ktorých došlo k spáchaniu tohto činu - fyzickú agresiu Tomáša nielen na Luciu, ale aj svedka Tibora, ktorý bol v tom čase s nimi v byte. Sudca jej väzbu nahradil jej písomným sľubom ako aj dohľadom probačného a mediačného úradníka za súčasného uloženia obmedzení a povinností, ktoré spočívajú v zákaze požívať alkoholické a psychotropné látky a opustiť územie Slovenskej republiky.

Čo presne sa však v osudnú noc 9. apríla o 2,15 hod. stalo? Ako sa píše v uznesení, tragickej udalosti mala predchádzať hádka partnerov a zaúradovať mal aj alkohol.

“Po slovnej hádke medzi manželmi, Tomáš prešiel z obývačky do kuchyne, kde Lucia sedela na barovej stoličke. Zhodil ju na zem a začal ju udierať otvorenými dlaňami do hlavy, na čo ju začal kamarát Tibor, ktorý bol u nich v byte na návšteve, brániť. Následne sa začali biť ona dvaja, presunuli sa do obývačky, kde Tomáš zhodil Tibora na zem, zohýbal sa nad ním a udieral ho päsťami do tela. Na to začala Lucia manžela udierať päsťami do chrbta a snažila sa ho odtrhnúť od kamaráta, čo sa jej nepodarilo. Prešla do kuchyne, z kuchynskej linky zobrala nôž, pristúpila k Tomášovi, ktorý bol v tom čase otočený chrbtom a skláňal sa nad ďalším mužom. Hneď na to, ako sa otočil k Lucii, spredu ho raz pichla nožom ľavej strany a prebodla mu srdce, na čo zomrel.”

Lucia sa k spáchaniu činu priznala v celom rozsahu. Jej výpoveď je v súlade aj s výpoveďou svedka Tibora, ktorý potvrdil, že pichla svojho manžela počas konfliktu nožom do oblasti hrudníka. Pred sudcom na poslednom rozhodovaní uviedla, že to bola nehoda.

