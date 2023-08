Očitý svedok tragédie sa v skupine Dopravný servis Nitra na sociálnej sieti vyjadril, že nad Podhoranmi sa zrútilo športové lietadlo. Neskôr však pripustil, že lietadlo možno iba núdzovo pristálo. Ďalší svedok sa vyjadril, že videl, ako lietadlo "išlo dole a zmizlo za kopcom". Na mieste zahynuli dvaja ľudia. Smutnú správu potvrdila aj hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová: "Môžem potvrdiť, že pri páde športového lietadla zahynuli dve osoby. Vyslaní záchranári im už nedokázali pomôcť," uviedla.

Na sociálnej sieti sa rozvírila rozsiahla diskusia. Niektorí pád lietadla dokonca videli na vlastné oči. “Nad Podhoranmi sa pred chvílou zrútilo športové lietadlo, videl som to v priamom prenose. Vždy som sa rád na neho pozeral, lietaval tu často. Ale dnes som vedel, že je zle. Verím, že to dopadne lepšie ako to vyzeralo, nepočul som žiadny výbuch,” napísal Martin. Žiaľ, mýlil sa.

“Už ich našli, dvaja zomreli. Obaja mŕtvi... Bratovi kamaráti ho našli…,” napísala smutnú správu Michaela. Podľa dostupných informácií malo lietadlo v jeden moment vzlietnuť prudko hore, no odrazu sa rútilo kolmo dole, akoby mu vypadol motor. “Išiel prudko dole, ale aj sa točil tuším a snažil sa to vyrovnať, no neskoro. Len som tam mal kopec a potom som ho už nevidel. Myslel som, že to dal a išiel tade ďalej. Ale držal som telefón v ruke, že zavolám 112, ale teraz si vyčítam, že nie. Ale za pár minút som už počul sanitky,” uviedol muž, ktorý pád lietadla videl.

K pádu akrobatického športového lietadlo malo dôjsť približne o 19.30hod za obcou Podhorany. Ako informuje Letecký a námorný vyšetrovací útvar, pri nehode mali prísť o život dvaja ľudia. Podľa našich informácií jednou z obetí má byť muž, Andrej K.

Polícia začala trestné stíhanie

V prípade nehody športového lietadla, ktoré havarovalo pri obci Podhorany, nitrianska polícia už vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragédie sú podľa polície predmetom vyšetrovania.

K nehode došlo v utorok 29. augusta neďaleko obce Podhorany. "V lietadle sa nachádzali dve osoby, 39-ročný muž a 29-ročná žena. Ani napriek rýchlemu zákroku záchranárov sa ich nepodarilo oživiť," uviedla polícia.

Informáciu o havárii prijali nitrianski policajti približne o 19.30 h. Očití svedkovia určili približnú polohu spadnutého lietadla a v okolí obce po ňom pátrali nitrianski hasiči, hasiči dobrovoľných hasičských zborov, ako aj miestni obyvatelia. "Približne po hodine pátrania bolo lietadlo nájdené za miestnym poľnohospodárskym družstvom v lesnom poraste," doplnila polícia.

