V policajnej zvodke sa objavila počas víkendu krátka správa o tragickej dopravnej nehode v Spišskej Novej Vsi, kde v nedeľu 18. 9. zomrelo mladé dievča. Nezainteresovaní si to len prečítali, možno povzdychli... Úplne ináč zareagovala rodina Ogurčákovcov, ktorí prišli o mladšiu dcéru Zuzanu. Svoju parťáčku a kamarátku stratila i sestra nebohej.

Svoj žiaľ i pocity zo straty Zuzany zdieľala na sociálnej sieti aj jej staršia sestra Klára. "V nedeľu 18. 9. popoludní som prišla o moju mladšiu sestru a najlepšiu kamarátku. Ešte stále neverím, že sa to reálne stalo. Zuzka bola, je a bude pre mňa veľkým vzorom. Bola dobrý človek, hrdý, plný radosti zo života, neskutočne talentovaný, s obrovským srdcom," žiali Klára. Spomenie, že vždy, keď ju potrebovala, bola tu pre ňu.

Odkaz...

"Neviem, ako to bez nej zvládnem…(verím, že človek, ktorý jej vzal život, si už za volant nesadne, azda tak skoro ani doma na gauč)."

Smútok matky

Miestni, ktorí rodinu poznali, hovoria, že obidve dievčatá boli umelecky nadané po matke Jane, ktorá je vynikajúca výtvarníčka. Jej vyjadrenie k tragickej smrti dcéry bolo strohé: "Odišla moja a naša krásna, milá, talentovaná, vždy nápomocná, láskavá a... ZUZANKA. Už sa nevráti, a predsa bude navždy s nami."

Zronená učiteľka

Pedagógovia z Fakulty dramatických umení - Akadémie umení v Banskej Bystrici smútia tiež za nadanou a talentovanou študentkou. Vyjadrila to pekne na sociálnej sieti vysokoškolská učiteľka Zuzana Budinská: "Zasiahla ma smutná správa… ako priateľku, nielen pedagóga. Dnes vyhasol pri tragickej zrážke s autom život Zuzky Ogurčákovej. Talentované žieňa, ktoré bolo svojou pracovitosťou a pozitívnym prístupom k životu príkladom pre mnohých rovesníkov, nestihne už naplniť svoje sny v umení, v láske, v živote…"

Ako zlý sen

Budinská spomenie udalosť spred pár dní, keď spolu uvádzali do života CD Generácia nula, ktoré Zuzana obohatila svojím recitačným umením. "Ani by mi vo sne nenapadlo, že ju vidím naposledy… celé leto sme sa spolu pripravovali na medzinárodnú súťaž v Melodráme, na ktorú mala ísť v októbri do Prahy. Bola počas troch rokov štúdia jednou z najtalentovanejších poslucháčok herectva Akadémie umení, Fakulty dramatických umení, ktorá svojou zrelou osobnosťou obohatila mnohé divadelné produkcie a bola víťazkou viacerých súťaží v umeleckom prednese."

Bolestný odkaz

Nasleduje vyznanie skvelej študentke: "Nad tým všetkým však ostáva pre mňa v spomienkach ako skvelý človek s veľkým dobráckym srdcom a empatiou k okoliu. Cítim bolesť, lebo mi bude chýbať jedno z ,mojich´ detí… a zostalo prázdne miesto… Kto ste ju poznali, venujte jej modlitbu. Česť tvojej pamiatke, moja drahá," uzavrela Zuzana Budinská.