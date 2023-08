Zamestnanec hypermarketu v Púchove vymyslel prešpekulovaný spôsob, ako okradnúť svojho zamestnávateľa. A nejaký čas sa mu to aj darilo, kým mu neklepli po prstoch. Teraz prišiel o prácu a jeho nápad ocenil súd podmienečným trestom.

Hlavnú rolu v podvode zohral zamestnanec hypermarketu a fľaškomat. "Okresný súd Trenčín vydal príkaz na zatknutie muža, na ktorého prokurátor podal obžalobu pre podvod s fľaškomatom. Ako zamestnanec hypermarketu v Púchove opakovane zneužíval prevádzkovaný zálohový systém," povedal hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus.

Ten opísal, že muž mal vstupovať do miestnosti fľaškomatu, kde bral prepravky so zálohovanými fľaše. Tie už ale boli v tom čase odovzdané do fľaškomatu a zákazníci za ne dostali zálohové kupóny.

"Následne tieto isté prepravky so zálohovanými fľašami opakovane odovzdal do fľaškomatu, za čo mu boli vydané aj zálohové kupóny. Takto spôsobil škodu v celkovej výške 1 509,87 eur," povedal R. Tarabus.

V tomto prípade vydal sudca trestný rozkaz. Obvinený od neho vyfasoval trest odňatia slobody vo výmere 3 mesiace s podmienečným odkladom výkonu tohto trestu na skúšobnú dobu 1 rok.

"Tiež mu uložil povinnosť uhradiť spôsobenú škodu. Tento trestný rozkaz spolu s obžalobou sa ale obvinenému nepodarilo doručiť, pretože sa zdržiava na neznámom mieste, vzniklo tak podozrenie, že sa vyhýba trestnému konaniu, preto súd vydal zatykač," uzavrel Tarabus.

