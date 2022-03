Páchateľa na úteku vypátrali jeho kolegovia ešte v pondelok v noci. Zadržali ho v Partizánskej Ľupči. Mal postrelené rameno, zranenie pravdepodobne utrpel pri prestrelke s nebohým kolegom.

Okolnosti pondelkovej desivej udalosti Zastreleným je Filip Suchar Turek (†29), po ktorom zostala ročná dcérka, manželka a mama. Zbraň proti nemu otočil po skončení služby o 18:15 jeho kolega Martin Turčan (33) - syn prešovskej primátorky Andrey Turčanovej.

Verejnosť šokoval hlavne fakt, že sa postrieľali policajti, ktorí nás majú chrániť a sú školení ako zachádzať so zbraňou: „Policajti sú školení na používanie a hlavne nepoužívanie zbrane, keď ju mám pri sebe, ale aj policajt je len človek, má svoj citový život a všelijaké pokušenia. Rovnako ako rušňovodiči sú školení na vedenie vlaku a zastavenie a aj tak niekedy niekoho zrazí vlak. Aj takéto situácie život prináša,“ skonštatoval bývalý kriminalita Matej Snopko.

Pri polícii je ešte jedno špecifikum. Keď sa chcú postrieľať novinári alebo lekári, tak musia riešiť problém, čím. Keď to napadne policajtov, majú zbraň hneď po ruke. „Klasický výrok slávneho profesora kriminalistickej psychológie Gejzu Dobrotku hovorí: „Mám zbraň, čo s ňou?“ Policajti v činnej službe pracujú so zbraňami a niektorí aj s výbušninami, takže každý skrat v tejto komunite môže byť smrteľne nebezpečný,“ vysvetľuje odborník.

„Aj preto majú rôzne školenia, ale sú to normálni ľudia s emóciami, a keď sa dostanú do takejto situácie, školenie veľmi nepomôže,“ hovorí Snopko s tým, že sa to napriek školeniam stáva a stávať sa to bude, nielen u nás.

Podľa Snopka je viacero dôvodov, prečo k takejto "zbytočnej" streľbe môže prísť. „Mal som spolužiakov, ktorí prišli zo strelnice a hrali sa na cowbojov. Dvaja sa postavili proti sebe a tretí skríkol: Tas! Cowboji vytasili zbraň a stlačili spúšť, lebo si mysleli, že ich zbraň je prázdna, ale nedopatrením, čo sa niekedy stáva, zostal v nábojovej komore jeden náboj a jeden zastrelil druhého. Bola to nehoda," šokoval bývalý kriminalista.

Nešťastná náhoda sa môže stať aj pri čistení zbrane. „Človek čistí, čistí a zrazu vyjde výstrel a trafí dotyčného alebo kolegu. To je vec neskontrolovania zbrane, či je vybitá," vysvetlil. Príčinou takýchto tragédii môže byť aj alkohol, drogy, ale niekedy aj dusevna choroba. Môžu to byť aj osobné spory. "Jedným z dôvodov býva aj to, čo vídame vo filmoch, že sa stretne dobrý a zlý policajt, a postrieľajú sa v mene spravodlivosti," prekvapil.

