V stredu večer šokovala obyvateľov Kežmarku rukojemnícka dráma, počas ktorej zajal agresívny muž ženu v obchodnom dome. Ohrozoval ju nožom a zabarikádoval sa s ňou na dlhé hodiny v malom sklade. Polícia rýchlo zistila, že ide o Kežmarčana Ľudovíta Šromovského (41), ktorý krátko predtým zrejme zavraždil oboch svojich rodičov v ich spoločnom byte neďaleko obchoďáku.

Vystrašenú 40-ročnú ženu, matku malých detí, vyslobodili po takmer siedmich hodinách prešovskí kukláči. Iba vďaka ich profesionalite sa celý incident neskončil tragicky a život zachránili nielen jej, ale aj útočníkovi. Vo štvrtok podozrivému vzniesol vyšetrovateľ obvinenie. “Muža obvinil ho z obzvlášť závažného zločinu vraždy a zločinu brania rukojemníka,” informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik. Spracovali návrh na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby, v súčasnosti je v cele policajného zadržania.

Po meste sa ihneď začalo povrávať, že Ľudo mal dlhodobé spory najmä s otcom a že sa ustavične hádali. Ľudo vinil otca zo svojho úrazu a z toho, že kvôli tomu už nemohol robiť vrcholovo nohejbal. Na jeho rodičov Magdu a Ľuda susedia a známi spomínali iba v dobrom, podľa nich to boli dobrí ľudia a v meste obľúbení. Rozhovoril sa aj bývalý spolupracovník obvineného útočníka Andrej. “Osobne ho poznám, spolu sme pracovali. Robil pilčíka a dlho to bol vynikajúci chlapec. Ku mne sa vždy správal úctivo, ako k staršiemu. A prečo sa to stalo? Dlhšie sa sťažoval, že živí celú rodinu a zrejme sa dostal na zlú cestu. Muselo sa mu to v hlave veľmi pomotať, keď urobil to, čo urobil," tvrdil Andrej a dodal, že podľa neho bývalý kolega konal v zúfalstve.

Na snímke rukojemníčku vynášajú zadným vchodom z Tesca v Kežmarku. Kežmarok 18. februára 2021 FOTO TASR – Milan Kapusta Zdroj: Milan Kapusta

O obvinenom sa vyjadrila aj jedna z priateliek na sociálnej sieti. “Poznala som ho od svojich pätnástich rokov a bol to bezproblémový chlapec. Neviem, čo sa mu porobilo a prečo takto konal. Asi to bol psychický skrat,” zamyslela sa s tým, že Ľudo nikdy nikomu neškodil a nebol agresívny. Jeho čin zamrzel aj iných jeho známych. Kým neznámi ľudia ho odsudzovali, tí ktorí ho poznali, ho bránili. “Nezastávam sa ho a neobhajujem ho. Skutok sa odpustiť nedá, ale súďte až vtedy, keď budete poznať pravdu,” napísal František.