Vysokoškolák pochádzajúci z Ukrajiny mal Mariiu uškrtiť vo štvrtok 2. júna. Nasledujúci deň sa vrátil na miesto činu a zburcoval internát, že má o Mariiu strach. Reportérovi Plus JEDEN DEŇ sa podarilo spojiť osobou, ktorá spoločne s Volodymorom vošla do izby, kde ležalo nehybné telo mladej ženy.

“Volodymyr prišiel v piatok na recepciu s tým, že nevie, čo je s jeho kamarátkou. Že má také tušenie, že sa stalo niečo zlé, pretože mu neodpisuje a nezdvíha," spomína žena a prezrádza, čo sa dialo v nasledujúcich minútach.

Spoločne s Volodymyrom a ďalšou osobou sa vybrali otvoriť jej izbu. Vysokoškolák pôsobil celý čas veľmi nervózne a vykoľajene. Neustále niečo rozprával a obhrýzal si nechty. Trojica sa nakoniec dostala do Marriinej izby.

"Keď sme vošli, Mariia ležala pri dverách na bruchu. Jej telo bolo prikryté dekou. Mala úplne fialovú tvár,” prezradila. “Už by som na to chcela zabudnúť, dostať to z hlavy,” dodáva. Nevie ani ako bola oblečená. “Bol som v šoku, neviem si na to spomenúť,” pokračovala žena.

Podľa jej slov bola študentka nekonfliktné a slušné dievča. Milým dojmom pôsobil aj Volodymyr. Čo sa medzi nimi odohralo zostáva záhadou. Známi nevylučujú ani milenecký spor.

