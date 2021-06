Má ísť v histórii Slovenska o prvý prípad smrteľného útoku medveďa na človeka. Dušan sa v nedeľu išiel prejsť do lesa, no domov sa už nevrátil. Rodina sa oňho začala báť a zalarmovala pomoc. Záchranné zložky našli už len jeho dohryzené telo, pričom neďaleko od miesta činu sa nachádzali medvedie stopy.

K útoku šelmy došlo v doline Banskô pod Prašivou. „Prizvaný súdny lekár konštatoval, že k smrti nedošlo prirodzeným spôsobom. Muž mal na hlave, krku a boku poranenia, ktoré boli spôsobené pohryzením. V mieste nálezu sa našli čerstvé stopy medveďa,“ informovali v pondelok Lesy SR. To potvrdila aj pitva.

„Predbežnou správou z pitvy nebohého bolo zistené, že zomrel na následky poranení, ktoré zodpovedali zraneniam spôsobených útokom medveďa,“ potvrdila hovorkyňa Krajského policajného zboru v Žiline Gabriela Kremeňová.

Podľa starostu obce Albína Husára Dušan prežil celý svoj život v Liptovskej Lúžnej. „Bol to dobrý človek. Vynikajúci remeselník. Vedel robiť všetky roboty,“ priblížil. „Keby bolo vo svete viac takých, ako je on, bolo by v ňom lepšie,“ povzdychol si.

V centre dediny podľa neho problém s výskytom medveďov nikdy nemali, chodievajú však na salaš. „V prírode sa veľa ľudí stretáva s medveďom, vidia ho, ale prípad napadnutia tu v našej obci ešte nebol,“ podotkol.

Po zosnulom ostala manželka Hana, dve dcéry Barbora a Terezy a dve vnúčatá – dvojičky. „Išiel sa prejsť, no večer neprišiel domov, a tak ho dali hľadať. V pondelok ho našli mŕtveho,“ doplnil smutné okolnosti prípadu starosta.

Za Dušanom nežiali len rodina, ale aj celá obec. „Bol taký veselý. Keď išiel okolo, tak na každého volal a prihováral sa,“ žiali susedka Anna (83). „Bol pravou rukou svojim dcéram a vnúčatám, ktoré odprevádzal aj do škôlky. Bol aj veľmi šikovný. Však pozrite sa na ich krásny dvor! To bola jeho robota,“ opisuje susedka. Podľa Anny bol približne pred rokom na operácii srdca. „Už sa mu stav konečne začal zlepšovať a stalo sa toto,“ lamentovala.

Po tragédii sa spustila mediálna vojna medzi poľovníkmi, Lesmi SR a rezortom životného prostredia a ochranármi. „Stalo sa zrejme presne to, na čo poľovníci už dlhodobo upozorňujú aj vzhľadom na skúsenosti z Rumunska. Slovensko má dlhodobo najväčšiu hustotu medveďov na svete a varujeme spoločnosť, že k takýmto stretnutiam bude dochádzať častejšie,“ uviedli poľovníci. Upozorňujú, že problém nevyrieši Zásahový tím pre medveďa hnedého. Dôležitá je podľa nich práve komunikácia ministerstva s miestnymi ľuďmi, so samosprávami či s odbornými organizáciami.

„Ministerstvo životného prostredia prijalo s poľutovaním správu o obeti útoku zvery v Liptovskej Lúžnej. Podľa doterajších informácií by malo ísť o medveďa. Útok medveďa na človeka je ojedinelý. Týchto kolízií bolo v roku 2020 iba päť,” uviedol v reakcii rezort životného prostredia.

