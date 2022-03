S dobrosrdečným Filipom sa naposledy rozlúčili jeho príbuzní, kamaráti, známi a kolegovia v piatok, štyri dni po tom, ako ho v pondelok večer zastrelil syn prešovskej primátorky Andrey Turčanovej - železničný policajt Martin Turčan (33).

Udalosť sa stala počas ich spoločnej služby, teda pri výkone povolania. Na smútočný obrad nepriešiel policajný prezident Štefan Hamran. Po pohrebe cez sociálnu sieť polície odkázal úprimnú sústrať rodine, aj jeho kolegom.

POZRITE SI FOTO Z POHREBU >>>

"Dnes sa konal pohreb nášho kolegu ppráp. Ing. Filipa Suchára – Turka, služobne zaradeného ako referent oddelenia železničnej polície PZ v Prešove, ktorý prišiel za tragických okolností počas výkonu služby o život. Pre Policajný zbor je to obrovská tragédia a strata. Touto cestou by som chcel Filipovej rodine a kolegom vyjadriť moju úprimnú sústrasť. Napriek tomu, že som Filipa osobne nepoznal, podľa mojich informácií to bol slušný človek a pracovitý profesionál, ktorý si zodpovedne plnil svoje povinnosti," uviedol Hamran.

Dôvod svojej neúčasti na takom vážnom akte však nevysvetlil napriek tomu, že takáto tragická udalosť sa v polícii pravdepodobne doteraz nestala. Hamran ale pristúpil k vážnemu rozhodnutiu, týkajúceho sa spomínaného incidentu. Prijal dôležité rozhodnutie, viac sa dozviete v popise fotky v GALÉRII.

FOTOGRAFIE Z MIESTA ČINU NÁJDETE V GALÉRII >>

Martin sa podľa viacerých zdrojov správal často čudne, v minulosti sa liečil pre psychické problémy. Na svojho kolegu namieril zbraň večer po službe. Vystreliť mal na neho päť rán, dve z nich Filipa zasiahli. Jedna pľúca, druhá srdce. Po skutku sa dal na útek na služobnom aute. Chytili ho až pri Slovenskej Ľupči, na ramene mal strelné poranenie. Po ošetrení zdravotníkmi putoval do cely policajného zaistenia v Košiciach, tam rozbil kameru a napadol policajtov. Skončil na psychiatrickom oddelení v košickej nemocnici, vo štvrtok prešovský súd rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Podal sťažnosť, konečný verdikt vyriekne krajský súd. Je obvinený z vraždy, hrozí mu pri dokázaní viny až 20-ročné väzenie.