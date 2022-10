Správa sa objavila v statuse na sociálnej sieti niekoľko hodín po krvavom incidente. Napísal ju zavraždenému Matúšovi jeho kamarát Jozef po tom, čo si prečítal šokujúce informácie o tragickej udalosti. Žiaľ, Matúš už na ňu nikdy neodpovie.

"Včera sa odohrala dvojnásobná vražda v bratislavskom gaybare. Vrah je stále na úteku. Jednou z obetí bol aj čašník Matúš. Nepoznali sme sa síce dlho, no sem-tam sme si napísali, čo máme nové. Spočiatku som si nebol istý, či jednou z obetí bol aj on. Pozrel som si však jeho stories na instagrame, z ktorých bolo jasné, že mal včera smenu. Napísal som mu preto, či je OK. Neodpisoval. Myslel som, že možno bude na polícii vypovedať alebo je z toho v takom šoku, že nebol schopný odpísať," opisuje chvíle hrôzy Jozef, ktorému neskôr známi preposlali fotku z miesta činu a hneď pochopil čo sa stalo.

