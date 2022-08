S týmito má každý problém! Takúto poznámku sme si vypočuli od viacerých obyvateľov obcí v Levočskom okrese a v Kežmarku, keď sme spomenuli poslanca parlamentu Štefana Kuffu a jeho štyroch synov. Tým dal mená, ktoré nosia svätí a anjeli, no o ich správaní rozprávajú miestni ako o diabolskom. "Ťažia roky zo svojho priezviska, lebo mnohí nechceli veriť, že by takýchto konfliktov boli schopní príbuzní kňaza," konštatujú náhodne oslovení ľudia.

Prvý raz sa rodina neslávne dostala do povedomia širokej verejnosti v čase konania súdneho procesu s únoscami starčeka Eugena Mudráka (†90) z Kežmarku spred 11 rokov. V prípade sa mihol ako svedok aj Kuffov syn Marek. A poslancov brat Marián Kuffa, známy farár, bol na súde za obžalovaných orodovať. Ide o kauzu, kedy dvaja odsúdení vylákali starca z jeho domu, o ktorý ho chceli obrať. Omámili ho liekom a zadržali v byte v Poprade. Z jeho účtu vybrali vyše 12-tisíc eur. Ďalšie plány im prekazila pracovníčka katastra, ktorá odmietla vykonať zápis o dome. Chýbal totiž notársky overený podpis starca, ktorého našli policajti po tom, ako ich zalarmovala jeho suseda a opísala im auto i evidenčné číslo, ktorým ho odviezli.

Pred 7 rokmi "zahviezdila" hlava rodiny po tom, ako podal trestné oznámenie na starenku, vtedy 79-ročnú, Žofku Salanciovú z obce Pavľany (okres Levoča), za to, že mu vylepila facku. Tá mu vpálila jednu za jeho arogantné správanie. Vytýkala mu totiž to, že jeden zo synov poslanca v pohorí Búče začal stavať chatu načierno a k stavbe jazdili nákladnými autami cez jej pozemok a bez jej súhlasu. "Babka ešte žije, ale má už chabé zdravie. To, že dala poslancovi po papuli neoľutovala nikdy. Mrzelo ju však, že sa dedina rozdelila na dva tábory a niektorí sa pridali na stranu rodiny poslanca. Dali sa totiž ovplyvniť tým, že poslancov brat je známy farár. Nakoniec však Kuffovci pozemok predali a odvtedy tu máme pokoj," opísala nám dedinčanka.

Teraz sa ctený poslanec a jeho synovia zviditeľnili znova. A to trestným stíhaním pre nebezpečné vyhrážanie. Dvaja nezaradení poslanci parlamentu z politickej strany Život Štefan Kuffa a jeho poslanecký kolega a syn Filip, spolu s ďalším synom Gregorom, sa dostali do konfliktu so zamestnancom poľnohospodárskej firmy Heba.

Kuffovci totiž podnikajú v rastlinnej a živočíšnej výrobe a vlastní rozsiahle pozemky v Levočských vrchoch vo viacerých katastroch v okresoch Levoča a Kežmarok. Časť z nich získali od štátu cez podnik Vojenské lesy a majetky. "Incident sa stal kvôli nezhodám pre nárok na užívanie pozemku pri náhodnom stretnutí. Následná odveta bola tá, že sa postavil Gregor Kuffova pred traktor a pred druhý sa kázal postaviť manželke s dieťaťom. My sme sa stiahli. Ale on zavolal bratovi Marekovi, že som dal príkaz, aby traktorista prešiel deti. Tak tu prišiel Marek a Rafael s touto zámienkou a došlo k bitke. Po mesiaci ma napadli Gregor, Filip a Štefan, vyhrážali sa mi smrťou a že nás vystrieľajú všetkých. Odvtedy sa toto všetko ťahá, absolvoval som výsluchy na polícii," zaspomínal Radoslav Ksiažek (48).

Marek a Rafael sú v jednom z týchto prípadov tiež obvinení. "V uvedenej trestnej veci je začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenie voči dvom osobám, pričom voči jednej osobe za zločin lúpeže a prečin výtržníctva a voči druhej osobe za prečin výtržníctva. Vznesenie obvinenia týmto osobám je stále v platnosti, pričom ide o živú trestnú vec, ktorej vyšetrovanie nebolo ukončené,“ informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. K veci, v ktorej sú obvinení až traja Kuffovci uviedla, že „vzhľadom na stále prebiehajúce vyšetrovanie v predmetnej veci informácie zverejňovať nie je možné."

Majiteľka firmy Heba aj sporného pozemku Henrieta Bagoňová vraví o Kuffovcoch, že sú agresívni a robia zle všetkým navôkol: "Chcú veľmi jeden môj pozemok, chcú tam spásať dobytok. Nemajú naň právny nárok, ale oni si ho jednoducho privlastnili, oplotili. Proste, zaberajú cudzie pozemky. A keď im niekto nedá, snažia sa ich získať násilím."

Poslanca Štefana Kuffu sme zastihli v jeho rodinnom dome v Kežmarku. Jeho reakcia vás zarazí, čítajte TU >>>

Filip Kuffa napísal na sociálnu sieť: „Takto primitívne funguje Mikulcova polícia. Obvinili ma s otcom, že sme išli aj s bratom po ceste a jednému človeku sme povedali, že ho zbijeme/zabijeme? Jedna výpoveď, jeden človek. Problém je, že v ten deň ja som bol na rybačke na Dunaji pri Bratislave, na čo mám dôkazy, a otec bol celý týždeň v Nemecku na krstinách. Trápna snaha očierniť ma pred ohlásením mojej kandidatúry na predsedu prešovskej VÚC."

Polícia podarenú rodinku vyšetruje aj pre incident s lesným robotníkom, prípad sa ťahá už dva roky.

Prečítajte si aj: