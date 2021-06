Jána Heráka obvinila polícia zo zneužívania maloletej osoby 12. mája. Ako organizátor detských táborov čelí stíhaniu aj za nedbanlivosť pri starostlivosti o dieťa a tiež za ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. Hrozí mu až 10 rokov za mrežami.

Poslanec Národnej rady obvinenie odmieta, oháňa sa tým, že ide o politické obvinenie. V minulosti však už podobnému podozreniu čelil. Novozámocká polícia vyšetrovala udanie dievčaťa, ktoré tvrdilo, že ju poslanec znásilnil. Trestné stíhanie v tejto veci bolo v roku 2019 zastavené, Heráka ani neobvinili.

Poslanec Herák. Zdroj: FBJH

Dnes už mladá žena prehovorila o svojej traume spred troch rokov pre nitranoviny.sk. Tvrdí, že ju poslanec Herák znásilnil. Ide bývalú chovankyňu nitrianskeho detského domova.„Mám obavy, že sa mi môže niečo stať, pretože on už zisťuje, kde bývam a čo je so mnou,“ uviedla.

A ako opísala svoj traumatizujúci zážitok s poslancom? Podľa nej sa skutok stal v Radave koncom roka 2018 počas vianočného tábora pre deti z detských domovov. Mala vtedy šestnásť, v tábore robila ako výpomocná animátorka. Šok zažila, keď ju hlavný animátor poslal do Herákovej izby pre papiere na vianočné vločky, ktoré vyrábali. "V izbe mal všetky svoje veci, dokonca aj sladkosti pre deti. Kým Herák išiel na záchod, ja som ho čakala v miestnosti. Mal tam gitaru, ktorej som sa dotkla, keď to videl, zakázal mi to. Potom mi zobral mobil, vypol svetlo a vtedy sa všetko začalo,“ začala opis nechutností mladá žena.

"Cítila som, ako sa ku mne približuje… lichotil mi…, ťažko sa mi o tom hovorí. Hanbila som sa, bola som ticho. Cítila som, že ma obchytkáva…išiel mi pod veci, cítila som jeho…,“ nedokázala vysloviť slovo pohlavný orgán. "Dotýkal sa ma. Potom som už len cítila na košeli niečo teplé. Keď potom zapol svetlo, povedal mi, že to nemám nikomu hovoriť, lebo že by sme mali zle, ja a on. Že keď to nepoviem, dá mi tablet a takéto veci. Ja som však nič nechcela," dodala. Zvyšok pobytu v tábore sa mu všemožne vyhýbala, s otrasným zážitkom sa ale zdôverila kamarátke a sestre, ktoré to oznámili na polícii. Riaditeľka domova jej neverila, vzali ju na gynekológiu, policajti za ňou prišli až do nemocnice.

Po tomto incidente jej vraj začali chodiť rôzne neznáme návrhy priateľstva na facebooku, poslanec písal správy jej sestre: „Bola som v takom rozpoložení, že som radšej mobil rozbila a keď som si založila nový profil, jeho som si zablokovala a odvtedy ho vždy blokujem.” Dodala, že po správach o súčasnom obvinení Heráka zo zneužitia maloletého dievčaťa dostala informácie, že poslanec zisťuje, kde sa teraz nachádza a žije: „Keď sa to pred dvoma rokmi vyšetrovalo, skončilo sa to nakoniec ako tvrdenie proti tvrdeniu, neveril mi nikto. Aj sa mi pred približne rokom ohlásila nejaká policajtka, ale viac nikto neprišiel a nikto nezavolal.“

Nitrianska krajská prokuratúra potvrdila, že týmto trestným oznámením sa zaoberal novozámocký okresný policajný vyšetrovateľ, poslanec obvinený nebol. "Bolo to preverené, skutok sa nestal, boli sme u gynekológa, nič sa nepotvrdilo. Treba si len overiť, kto je tá slečna, aké má problémy, čo všetko si povymýšľala v minulosti na iných ľudí," zareagoval Herák a posťažoval sa, že je už dva týždne špinený vymyslenými obvineniami.

Po nových podozreniach však majú prípad opäť preveríiť. Dokonca polícia zverejnila na sociálnej sieti výzvu, aby sa prihlásili dievčatá zneužité v detských táboroch v Nitrianskom kraji.

Herák pozastavil svoje členstvo v poslaneckom klube Oľano.

