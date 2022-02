Je to vôbec možné? Dvaja podnikavci si chceli privyrobiť nezvyčajným spôsobom. Ukradli v obchodnom dome prepravky na pivo, vložili ich do výkupného automatu a zinkasovali peniaze. Takto to otočili viackrát. Teraz vysvitlo, že má ísť o extraligových hokejistov!

Policajti z Prešova minulý piatok na svojej stránke na sociálnej sieti zverejnila výzvu pre verejnosť. Žiadala v nej o pomoc pri stotožnení dvoch mužov. "V polovici januára, niekoľko dní po sebe, opakovane prišli dvaja mladí muži do nákupného centra na Košickej ulici v Prešove. Cieľom ich nákupu však neboli pomaranče, ani pečivo. Z regálu s alkoholom jeden z nich zobral prázdne plastové prepravky na pivo, vložil ich do nákupného košíka a potom šup s nimi do stroja na výkup zálohovaných fliaš a prepraviek. Za prepravky zobral lístky, ktoré si potom pri pokladni nechal preplatiť," napísali v statuse a zverejnili fotku dvoch mužov zachytených na kamere v obchode.

Zároveň vyzvali tých, ktorí dvojicu spoznali, aby im napísali súkromnú správu alebo kontaktovali obvodné policajné oddelenie. Netrvalo dlho a ihneď sa začali šíriť zaručené správy o tom, kto sú anonymní muži. "Sú to hokejisti prešovského klubu," napísal nám muž, ktorý ich spoznal.

O koho ide? Ako prvý zverejnil ich mená v diskusii pod policajným statusom diskutujúci s menom Tomáš Dúbravský. Jeho vyjadrenie si prečítajte v popise fotky v GALÉRII.

Hovorca prešovskej polície Daniel Džobanik k prípadu v utorok podvečer uviedol: "Osoby boli stotožnené, bude sa to riešiť v priestupkovom konaní."

Situácia výrazne poznačila včerajšie hokejové finále Slovenského pohára. To sa totiž odohralo práve v Prešove, kde sa domáci postavili voči Vlkom zo Žiliny. V šatni nás spoluhráči informovali, že Ján nie je prítomný a Davida odmietli zavolať so slovami: “Neriešme to pred zápasom.”

Dobrú náladu nemal ani majiteľ klubu Róbert Ľupták. “Ja osobne som ich bol stotožniť na polícii,” odvetil. Dodal, že pred zápasom sa k tomu bližšie nebude vyjadrovať a vydá stanovisko v stredu. "Ak sa potvrdí takáto vec, s okamžitou platnosťou obaja hráči v našom klube skončia, ukončíme s nimi zmluvy. Na takéto veci nie sú odkázaní a klub to nebude podporovať, ukončím s nimi zmluvy a vyvodím z toho ďalšie dôsledky," povedal Ľupták.