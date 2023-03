Podľa hovorcu trenčianskych hasičov Mariána Petríka vznikol udalosť vznikla v obchodných priestoroch a splodín horenia sa nadýchali dvaja ľudia. "Na mieste zasahuje 13 hasičov so siedmymi kusmi techniky," informoval M. Petrík s tým, že príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa.

Obchodné centrum sa nachádza na sídlisku v Trenčianskych Tepliciach v prevádzke, kde sa nachádza čínsky obchod. Podľa svedkov sa zo strechy začal valiť hustý dym, plamene však nikto z nich nevidel. "O pol druhej to vzniklo, bolo to ohlásené na číslo 158, vzápätí sem došli policajti. Vo vnútri boli dvaja ľudia, ale tí vyšli sami von. Potom sa robilo hneď odvetrávanie. Plamene sme nevideli, bolo to len zadymené," upresnil svedok. Momentálne by mali mať hasiči situáciu pod kontrolou.