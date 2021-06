Politici sa predháňajú v populistických rečiach o tom, ako im na srdci leží dobro detí. A pritom úplne ignorujú osud malého Miška (10), ktorému otec zavraždil jeho mamu a on skončil v nemeckom detskom domove. Tamojšie súdy mu bránia v kontakte s jeho biologickými starými rodičmi, ktorí ho do jeho 5 rokov na Slovensku vychovávali. A nikomu z kompetentných neprekáža, že sú porušované ľudské práva dieťaťa aj jeho starkých.

Bijú sa do pŕs, ako nás chcú spasiť, no nedokážu pomocť nevinnému dieťaťu! Už takmer päť rokov búši denník PLUS Jeden Deň do ministerstiev práce a rodiny, zahraničných vecí či spravodlivosti, úradu vlády aj centra pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže. A výsledok žiaden! Niektorí úradníci, platení z našich daní, sa dokonca ani neunúvajú odpísať. A tak Miško Dimitri Chatrzitheodoridis (10), ktorému v lete 2016 jeho otec brutálnym spôsobom zavraždil mamičku Veroniku Mitaľovú (†27) z Vtáčkoviec (okres Košice-okolie), stále zostáva v nemeckom detskom domove. A tamojšie súdy bránia jemu a jeho starým rodičom v kontakte. Na to, že sú v tomto prípade porušované medzinárodné záväzky, upozorňovala nemecké ministerstvo spravodlivosti pred dvomi rokmi vtedajšia zástupkyňa vlády Marica Pirošíková, ktorú súčasné vedenie rezortu odvolalo.

Doteraz nikoho z kompetentných zo súčasnej vlády netrápi, akým spôsobom sú zabezpečené práva tohto dieťaťa, ktoré, v rozpore s judikatúrou ESĽP, nemá kontakty so svojou biologickou rodinou pripravenou sa o neho postarať. Pred troma rokmi súdy povolili kontakt chlapčeka s Tonkou pod dohľadom psychológov. No nesmela ho ani objať a keď to urobila, Nemci to vzali ako vážny priestupok. "Veľmi sa mi potešil, hrali sme sa, objímali. No keď uplynul povolený čas, zostal rozrušený. A oni to dávali mne za vinu. Pritom bolo zrejmé, že si myslel, že ho odtiaľ odveziem so sebou," opisovala nám Tonka.

Stretnutie v Nemecku pred tromi rokmi. Zdroj: Ingrid Timková

Ostatný a jediný telefonát s jeho príbuznými sa uskutočnil pred rokom. Aj to za prítomnosti nemeckých sociálnych pracovníkov a hovoriť s ním mohla iba jeho teta Tonka, sestra zavraždenej. Starí rodičia nie. "Veď my sme sa ničoho nedopustili! Nám bola zavraždená dcéra! Ceý život poctivo pracujeme, odvádzame dane. Miško s jeho rodičmi býval u nás, starali sme sa o neho, s láskou ho vychovávali," krútia hlavo zúfalo Viera a Dušan Mitaľovci. Na celom prípade je najzarážajúcejšie to, že podľa nich dieťa doteraz nevie, že mu otec zavraždil mamu a zrejme netuší, že majú záujem postarať sa o neho.

Mama zavraždenej Veroniky (†27) Viera (58) a jej sestra Tonka (26) sú zarazené z informácie z listu zo súdu, že Miško netuší, že mamu mu zavraždil jeho otec a ten je v base. Zdroj: Ingrid Timková

Miškov otec, grécky štátny občan Michal Chatzitheodoridis (37), bol prešovským súdom právoplatne odsúdený za vraždu. Rodičia nebohej a teta malého chlapca ako jeho biologickí príbuzní majú záujem o zverenie do ich starostlivosti, no nemecké súdy vôbec nekonajú. "Myslíme na neho každý deň. A on si možno myslí, že sme sa na neho vykašľali. Vôbec si nevieme predstaviť, čo sa mu môže odorávať v jeho hlavičke. Zostal sám, medzi cudzími ľuďmi. Celý svet je zvrátený! Väčší dôraz sa kladie na ochranu zvierat a na dieťa sa ohľad neberie," dodávajú s plačom. Pri spomínanom riadenom rozhovore Tonky s Miškom vyšlo najavo, že dieťa si v dobrom spomína na starkých, u ktorých s rodičmi niekoľko rokov žil.

Pred rokom sa na základe hodnotenia Miška jeho nemeckými učiteľmi na vysvedčení preukázalo, že chlapec si veľmi dobre pamätá na život vo Vtáčkovciach a aj to, ako ho jeho dedko Dušan viedol k láske k prírode. Poslal im dokonca rukou písaný list. Vyplynuli z neho závažné skutočnosti.

Centrum medzinárodno-právnej ochrany detí a mládeže (CIPC) v tejto veci nevie pohnúť už niekoľko rokov. Nemecké štátne orgány akoby túto organizáciu ignorovali. Prečo na medzištátnej úrovni nezasiahnu naše najvyšše autority? Prečo sa naše štátne orgány nehlásia k slovenským deťom v zahraničí? Slovenská republika je opakovane kontaktovaná zo strany zahraničných veľvyslanectiev, keď sa na Slovensku riešia cudzie deti. Prečo takto nekonajú kompetentní zo SR a v Miškovom prípade nenaliehajú na Nemcov? Nie sú v oveľa výhodnejšom postavení slovenského súdy, aby o tejto veci konali, keďže ide o slovenského štátneho občana? Prečo nežiadali od nemeckých súdov už dávnejšie odovzdať túto vec do ich právomoci? Prečo je chlapec v detskom domove v Nemecku, keď na Slovensku má biologickú rodinu pripravenú sa o neho starať? Z akého dôvodu sa táto vec nerieši spoluprácou CIPC a ministerstva zahraničných vecí? Podobné otázky opakovane zasielame na roôzne slovenské ministerstvá. Teraz sme ich zaslali znova. Doteraz odpovede neprišli. Prípad budeme naďalej sledovať.

