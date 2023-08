„Počas približne dvojhodinovej nočnej policajnej akcie hliadky postupne podrobili dychovým skúškam bezmála 100 návštevníkov podniku. Alkohol v dychu zistili piatim mladistvým osobám, štyrom chlapcom a jednému dievčaťu. Najviac nafúkal 16-ročný chlapec, ktorému policajti namerali 1,6 promile,“ informovala trnavská polícia na sociálnej sieti s tým, že v takýchto kontrolách bude v celom Trnavskom kraji pokračovať.

Policajti prípady opitých detí na mieste zadokumentovali a spisy postúpia na ďalšie konanie obciam, v ktorých majú mládežníci trvalé bydlisko. Mladiství budú, v sprievode svojich rodičov, riešení za požívanie alkoholu. Vo veci bude konať aj príslušný odbor sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

V zmysle zákona deti do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa vyšetreniu. Zároveň zákon stanovuje, že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21:00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

Za porušenie zákona môže hroziť zákonnému zástupcovi nielen finančná pokuta, ale aj pozastavenie vyplácania prídavkov na dieťa.

