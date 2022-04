Posledná nádej! Tak nazvala výzvu na sociálnej sieti polícia, ktorá pátra po Marošovi Štofaníkovi - bratovi expriateľky Borisa Kollára Martiny Štofaníkovej. Súčasná manželka golfistu Roryho Sabbatiniho, ktorý vlani pre Slovensko získal striebornú medailu, pre denník Plus JEDEN DEŇ o tomto citlivom prípade prehovorila.

Martina Sabattini, matka jedného z detí poslanca Borisa Kollára, prežíva spolu s mamou už dlhé roky trápenia nad zmiznutím milovanej osoby. Jej brat Maroš je totiž nezvestný od decembra 2000.

Teraz polícia znova zverejnila jeho fotografiu v kampani Posledná nádej, ktorá má pomôcť nájsť dlhodobo nezvestné osoby. Zaujímavosťou je, že ešte donedávna polícia odmietala zverejniť fotografiu Štofaníka s odkazom, že vyšetrovateľ nedal súhlas na zverejnenie tohto pátrania.

Záhadné okolnosti

Kým najdôležitejšie ženy v živote Maroša stále dúfajú, že sa nájde, tí, ktorí ho bližšie poznali, sú zmierení s najhorším. Tridsiatnik totiž zmizol na Mikuláša roku 2000 za záhadných okolností. V ten deň odišiel z domu svojich rodičov.

"Mal oblečenú trojštvrťovú bundu tmavosivej farby so zapínaním na zips, svetlosivý sveter s čiernym pásom vpredu horizontálne umiestneným od krku až k dolnému okraju, tmavošedé nohavice riflového strihu s čiernym koženým opaskom, čierne kožené poltopánky so stredným opätkom, oblúkové špičky, pri sebe mal príručnú pánsku kabelku čiernej farby z kože a mobil," opísala polícia v pátračke. Dodali, že má zavalitú postavu, opuchnutú tvár, okrúhly tvar hlavy, sivé oči a hovorí slovensky a taliansky.

Nezvestný Maroš v osudný deň pred rodičovským domom nasadol do svojho červeného Suzuki Grand Vitara s číslom PO007AT a odvtedy o ňom jeho blízki nepočuli. Medzitým jeho otec zomrel, sestra Martina otehotnela s Borisom Kollárom, narodil sa im syn Šimon Heliodor.- v prípade multiotecka Kollára štvrtý v poradí. Martina vyštudovala právo, v roku 2014 sa vydala za úspešného golfistu a presťahovala sa za ním aj so synom a mamou do Ameriky.

Nezvestnosť svojho syna ohlásil ešte v minulosti na polícii dnes už nebohý otec Maroša. Po piatich týždňoch od zmiznutia našli policajti jeho auto na Ulici mládeže v Poprade. Bolo riadne uzamknuté. No malo rozbité zadné okno a vnútri bola na podlahe žltá hlina. Aj toto sú indície, prečo si jeho známi už roky myslia, že Maroša živého už nik neuvidí.

Spomínanej verzii podľa znalých miestnych pomerov spred dvoch desiatok rokov nahráva aj to, že mladý muž sa deväťdesiatych rokoch pohyboval v prostredí, ktoré malo blízko podsvetiu a navždy sa stratilo viacero jeho členov. Maroš v tom čase podnikal a sprostredkovával obchody.

No pohyboval sa na hrane zákona. Tri roky ho vyšetrovali pre ekonomickú trestnú činnosť. Podľa Prešovčanov, ktorí ho poznali, vraj hral na dve strany a spolupracoval aj s políciou a donášal im na druhých. O tejto jeho neresti dokonca naspievala známe prešovská kapela Chiki liki tu-a pieseň. Jej text si môžete prečítať na ďalšej strane >>>