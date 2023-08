15-ročná Emma Valachová chovankyňa Detského domova z Nového Mesta nad Váhom odišla v piatok (18.08.2023) v čase o 16,00 h na vychádzku, z ktorej sa do 18,00 h nevrátila.

Posledný kontakt mala mladistvá so svojim otcom, ktorého požiadala, aby ju odviezol do mesta Piešťany, odkiaľ sa mala vrátiť vlakom do 18,00 h, čo však nespravila a doteraz nie je známy jej súčasný pobyt.

15-ročná Emma Valachová chovankyňa Detského domova z Nového Mesta nad Váhom odišla v piatok (18.08.2023) v čase o 16,00 h na vychádzku, z ktorej sa do 18,00 h nevrátila. Zdroj: facebook/PoliciaTrencianskykraj

Emma je 160 cm vysoká, štíhlej postavy – 55 kg. Má hnedé gaštanové vlasy po plecia, hnedé oči. Naposledy mala oblečené čierne pásikové krátke nohavice, čierny croptop, biele tenisky zn. Fila.

Akékoľvek informácie k pobytu nezvestnej oznámte na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na Facebooku Polícia SR - Trenčiansky kraj.