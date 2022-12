Kto by bol nepoznal legendárnu JOJkársku reportáž o vodičovi, ktorého vyrušil pes na snowboarde? Marek si však poriadne zavaril! Michalovská polícia ho má v hľadáčiku...

Jedna z televíznych správ, ktorá sa navždy zapísala do legiend slovenského internetu je aj JOJkárska reportáž spred dvoch rokov o vodičovi, ktorého vyrušil pes na snowboarde a spôsobil tak menšiu dopravnú nehodu. "Neviem, tu nejaký šialenec buchol, šuchol späťákom, späťák. Viete, také to tu je úzke a tak, stane sa," okomentoval svoj počin vtedy vodič Marek (34) z Michaloviec.

Archívnu reportáž nájdete nižšie.

Napriek jeho zvláštnej reči a pochybnej gestikulácií vtedy ešte nik netušil, čo sa za "ťuknutým späťákom" skutočne skrýva. Časť viny mal na nehode niesť aj Marekov pes, ktorý s nim sedel v aute. "Pes mi štekal vzadu do ucha, tak možno preto. Bol predtým v kufri, zatváram ho do kufra a príde... Si prejde na snowboard, keď je smädný, tak príde si dopredu, prepni mi pesničku, alebo čo mi povie... Som sa zľakol," povedal vtedy Marek.

Vodič Marek so psom na snowboarde je v pátraní! Zdroj: patranie.sk

Vodičovi policajti kvôli jeho správaniu a výrokom príliš nedôverovali, no keďže dychová skúška dopadla negatívne, zobrali ho so sebou na stanicu skrz podozrenie, že pred jazdou užil drogy. Ešte predtým však stihol vtipne vyjadriť ku tomu, čo očakával od nadchádzajúceho večera. "Idem sa najesť fajne, polievočku by som si dal. Zima je vonku a tak sa idem najesť a takto, pivečko si dám asi dneska konečne, po dlhšej dobe. A večer zase - ženy, drogy, alkohol, herne."

Marek si však medzičasom stihol poriadne zavariť. Podľa portálu patranie.sk je v hľadáčiku Michalovskej polície. Hľadajú ho kvôli dodaniu do výkonu trestu. Nevideli ste legendárneho vodiča?