Polícia sa v súvislosti s prípadom zmiznutia Sone v Bratislave, musí pozerať aj do minulosti. Vtedy sa totiž v hlavnom meste udiali zločiny, ktoré sa až podozrivo ponášajú na prípad študentky Sone (22). A nie je to len smutná smrť Violy z roku 2019, ale aj prípady takzvaného ketamínového fantóma.

Prípad Sone (22) nesie podobné črty s prípadom Violy (34) zo Sniny, na čo ako prvý upozornil ešte v sobotu 16. septembra denník Plus 1 deň. Bývalú modelku našli ležať na kope železnej rudy v bratislavskom prístave v novembri roku 2019. Bola v žalostnom stave, na tele mala množstvo podliatín v oblasti členkov a zlomený stavec. Oblečené mala len silonky a sveter. Topánky ležali o pár metrov ďalej a kabát sa nenašiel.

Viola zomrela v sanitke. Bratislavou sa hneď začali šíriť historky o tom, že v hlavnom meste vyčíňa nebezpečný vrah. Dokonca samotná polícia bola presvedčená, že Viola sa stala obeťou trestného činu a na tlačových besedách z úst mužov zákona odznelo: "Sleduje nás aj páchateľ." Šokom však bolo ukončenie vyšetrovania zo strany policajtov. Po expertíze z Kriminalistického a expertízneho ústavu skonštatovali, že Viola nezomrela cudzím zavinením, ale si zranenia spôsobila sama a zomrela na embóliu.

Rodina Violy však takýmto záverom neverila a aj prokurátor Matej Izakovič uviedol, že ak by sa v budúcnosti objavila nová informácia, polícia ju môže preveriť. "A ak by sa ukázalo, že je relevantná, môže sa opätovne začať trestné stíhanie," uviedol.

Najnovší prípad študentky Sone sa s tým Violiným zhoduje takmer vo všetkých bodoch. Obe sa pohybovali v umeleckých kruhoch, obe boli krásne, mali tmavé dlhé vlasy a nezvestné boli niekoľko hodín. Obe našli ležať doráňané a intoxikované. Soňa mala v krvi veľké množstvo liekov na spanie, pričom omamujúce látky jej mali byť podané injekčne do stehna.

Polícia v súvislosti s prípadom Sone zadržala záchranára Ivana P. (54), ktorého sudca vzal do väzby z dôvodu obavy, že bude pokračovať v trestnej činnosti. Ivanovi prehľadali byt aj dom, skrinku na záchranárskej stanici, ale napríklad aj Chorvátske rameno Dunaja, kde mali policajti nájsť injekčné striekačky a servítky.

Prípady Sone a Violy sú si veľmi podobné. Podozrivo sa však na ne ponášajú aj prípady takzvaného ketamínového fantóma, ktorý terorizoval hlavné mesto v roku 2009. V auguste tohto roku prvýkrát zaútočil na mladučkú Soňu (23). Dievča omámil injekciou v klube a okradol. Už omámená mala nastúpiť do taxíka. Vodič využil situáciu, dievča zneužil a v domnienke, že je narkomanka ju vyhodil z auta v blízkosti bratislavského Nového Mosta.

Policajti neskôr taxikára Jozefa B. zadržali a obžalovali ho zo znásilnenia a olúpenia Sone. Jozef priznal, že sa určitým spôsobom zblížili a došlo aj k sexuálnej aktivite. Pohlavný styk však odmietol a to napriek tomu, že expertíza potvrdila jeho DNA v pošve mladej ženy. Do konca však tvrdil, že on je ketamín nepichol.

Koncom októbra toho istého roku si páchateľ vybral za obeť iba 22-ročnú Veroniku, ktorá bola na diskotéke v centre Bratislavy. Nadránom sa pobrala na autobus. Keď sa na tom istom mieste, pri Slovenskej akadémii vied, po štyroch hodinách prebrala, nemal na sebe nohavičky a v poštve mala zavedený tampón, ktorý si tam sama nevložila. Aj na jej tele sa našli vpichy po injekcii. Rovnako bola znásilnená.

V treťom prípade, z novembra 2009 si páchateľ vyhliadol na autobusovej zastávke na Predstaničnom námestí 26-ročnú Petru. Tá rovnako, ako aj v predchádzajúcich prípadoch, stratila vedomie na štyri hodiny potom, ako jej vpichol injekciu, pravdepodobne s ketamínom. Žena si pamätala, ako s kamarátkami oslavovala a keď odchádzala z podniku, strácala vedomie s tým, že šlo o iný stav, ako opitosť. Nevedela hýbať rukami, všetko sa jej točilo a mala "záblesky". Precitla po niekoľkých hodinách, keď sedela na chodníku na Lafranconi.

Polícia nateraz potvrdila iba to, že bude preverovať aj prípady z minulosti, či to však budú aj prípady ketamínového fantóma zatiaľ nie je jasné.

