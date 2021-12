Kriminalisti z Bratislavy a Pezinku mali v stredu večer dosť práce s mužom, ktorý sa chcel poriadne nabaliť!

Michal Szeiff, hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru uviedol, že v noci z pondelka (6.12.) na utorok (7.12.) sa neznámy muž dostal do uzamknutých priestorov garáže, odkiaľ ukradol auto luxusnejšej značky, no to mu nestačilo! Uľakomil sa aj na dva bicykle a tri elektrické bicykle. Celkovo tak spôsobil škodu vyše 66 000€!

Policajtom sa však čoskoro podarilo lokalizovať ukradnuté auto v obci Veľké Úľany. Zároveň získali informácie o 37-ročnom mužovi z okresu Dunajská Streda, ktorého prítomnosť potrebovali z dôvodu ďalších procesných úkonov zabezpečiť.

"V priebehu štvrtka spozorovali policajti muža, ako vodiča vozidla značky Audi v obci Čierny Brod v okrese Galanta. Vozidlo sa policajti rozhodli na mieste zákonným spôsobom zastaviť a vodiča zadržať na základe predchádzajúceho súhlasu prokurátora," uviedol Michal Szeiff.

