Policajta – práporčíka Tomáša J. vinia zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Podľa prokurátora 19. apríla 2021 v čase o 15.55 hodine pred obchodným domom v Starej Turej bezdôvodne zaútočil na bezdomovca. Policajti šli k obchodnému domu preto, lebo dostali hlásenie o krádeži alkoholu. Predavači sa im posťažovali, že bezdomovci, ktorí sa tu pohybujú sú zlostní, agresívni a oni sa ich boja.

Tomáš J. spor s 37-ročným bezdomovcom vyriešil ručne-stručne a čo čert nechcel, celý zákrok ktosi natočil na kameru a video zahltilo sociálne siete. Podľa prokurátora prišiel policajt k bezdomovcovi, sotil ho na zem a vtedy mu muž zákona stupil na brucho. „V dôsledku toho sa poškodený prevalil na ľavý bok, kde ho obvinený počas toho, ako ho zdvíhal zo zeme, kolenom dvakrát kopol do oblasti chrbta, pričom kričal na poškodeného slovami „postav sa, vypadni“ a strčil do neho. Následkom čoho sa poškodený odpotácal k blízkej stene obchodného domu a z miesta už následne odchádzal, kde k nemu obvinený opäť pristúpil a bezdôvodne pravou rukou zovretou v päsť najmenej trikrát udrel ráznym švihom do oblasti pravého boku a rebier a zakričal na neho „ešte?“, na čo však poškodený nereagoval a odišiel z miesta,“ uviedol prokurátor.

Bezdomovec skončil so zakrvaveným uchom a policajt sa stal „hviezdou“ internetu. Pred sudcu sa však doteraz nepostavil. Dôvod je viac ako kuriózny. „Sudca po preskúmaní obžaloby a vyšetrovacieho spisu zistil, že v prípravnom konaní urobili orgány činné v trestnom konaní závažné procesné chyby, preto odmietol obžalobu a vrátil vec prokurátorovi do prípravného konania,“ povedal hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus.

Policajti nič nezanedbali, naháňali bezdomovca kde sa dalo a priviedli ho viackrát na výsluch a to pred aj po vznesení obvinenia. Problém bol však v tom, že vo všetkých prípadoch bol poškodený natoľko opitý, že tieto výsluchy nebolo možné brať do úvahy.

„Prvýkrát, pred vznesením obvinenia, bol poškodený vypočutý dňa 20.04.2021 v čase medzi 15:25 až 16:25 hod., počas výsluchu mu dychovou skúškou namerali 0,96 miligramu na liter (2 promile). Vyšetrovateľ konštatoval, že v prípade preloženia úkonu na iný termín, s poukazom na osobné pomery poškodeného, je dôvodná obava, že jeho stav by bol rovnaký, prípadne ešte horší. Vyšetrovateľ sa poškodeného spýtal, či je schopný a ochotný vypovedať aj pod vplyvom alkoholu a poškodený uviedol, že si na všetko pamätá a je ochotný a schopný bezodkladne vypovedať. Podľa vyšetrovateľa poškodený počas výsluchu, napriek výsledku dychovej skúšky, nejavil zjavné príznaky opitosti a komunikoval na dostatočnej úrovni a pohyby mal koordinované,“ povedal R. Tarabus.

Aj druhýkrát, už po vznesení obvinenia dopadlo vypočúvanie rovnako. Keď dali policajti obeti pred výsluchom fúkať, zistili, že má v dychu 2,46 promile alkoholu. Ako skonštatoval sudca, výpoveď akejkoľvek osoby pod vplyvom alkoholu vyvoláva oprávnené pochybnosti o obsahu jej výpovede. Takéto procesné pochybenie v prípravnom konaní nemožno akceptovať.

Proti rozhodnutiu sudcu podal prokurátor sťažnosť s tým, že celodenné pitie je súčasťou života poškodeného. „Tento žije dlhodobo ako bezdomovec na ulici, kde sa oddáva nekontrolovateľnému požívaniu alkoholu po celé dni a noci. Z uvedeného dôvodu bolo počas prípravného konania nemožné zabezpečiť osobu poškodeného k jeho výsluchu bez toho, aby nebol pod vplyvom alkoholu. Žiadnym zákonným spôsobom nie je možné obmedziť jeho osobnú slobodu až do jeho samotného vytriezvenia a následného realizovania výsluchu,“ skonštatoval prokurátor s tým, že ani takmer 2,5 promile počas výsluchu nijako negatívne neovplyvnila schopnosť poškodeného vypovedať spontánne a pri plne zachovaných zmysloch. S tým však nesúhlasil senát trenčianskeho krajského súdu, ktorý zdôraznil, že poškodený bol v oboch prípadoch tak silno opitý, že jeho výpoveď nie je možné považovať za hodnoverne zabezpečený dôkaz.

„Existujú pochybnosti, či poškodený porozumel poučeniam o jeho právach a povinnostiach, a takisto významu svojej výpovede. Výpoveď poškodeného je jedným z najpodstatnejších dôkazov, preto musí byť vykonaná zákonným spôsobom a bez dôvodných pochybností o spôsobilosti poškodeného vypovedať,“ skonštatoval súd.

