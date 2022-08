Železničný policajt Martin (33), syn prešovskej primátorky Andrey Turčanovej, večer okolo šiestej 14. marca zastrelil v službe svojho kolegu Filipa Suchár Tureka (†29) - otca iba ročnej dcérky Violky.

To, že Martin nie je psychicky úplne v poriadku vedeli viacerí, ktorí s ním prišli do kontaktu. Už ako policajt bol totiž hospitalizovaný pre duševné problémy. Po meste sa dodnes rozprávajú historky, ako kričal, že ho prenasledujú teroristi. Napriek tomuto faktu po ukončení liečby nastúpil späť do práce a bola mu pridelená služobná zbraň. Stalo sa tak počas predchádzajúceho vedenia krajskej polície.

Že s ním niečo nie je v poriadku, bolo zrejmé aj v osudný deň. Počas služby si Turčan neplnil len služobné povinnosti, ale v policajnej uniforme si vybavoval aj súkromné záležitosti. S partnerkou bol u ich spoločného známeho, okolo jedenástej dopoludnia bol v kaviarni, neskôr sa zastavil v pizzérii.

Podľa očitých svedkov sa na oboch miestach správal čudne. V pizzérii si rozvedený Martin zabudol zdravotnú dokumentáciu priateľky, s ktorou mal v tom čase iba niekoľkodňové bábätko. Zabudnuté doklady prišiel vyzdvihnúť o pár minút neskôr Filip, ktorého večer bezcitne zastrelil od chrbta.

Vo väzbe napadol policajtov, šiesti členovia pohotovostnej motorizovanej jednotky si s ním nevedeli rady. Skončil na psychiatrii v Košiciach, po vzatí do väzby v trenčianskej väzenskej nemocnici.

Na základe žiadosti orgánov činných v trestnom konaní vyhotovili dvaja súdni znalci posudok k duševnému stavu obvineného Turčana a podľa nich strieľal v stave nepríčetnosti. To v zmysle trestného zákona znamená: Kto pre duševnú poruchu v čase spáchania činu inak trestného nemohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný, ak tento zákon neustanovuje inak.

Naše zistenia potvrdil aj jeho pridelený advokát František Kromka: "Je to pravda. Nie je trestne zodpovedný a trestné stíhanie sa zastaví a nariadi sa ústavná psychiatrická liečba." Obvinenému už bola zrušená väzba a bol prevezený do psychiatrického ústavu v Plešivci (okres Rožňava). Stíhanie zatiaľ nebolo zastavené."Dobehnú vyšetrovacie úkony, boli vykonané všetky posudky, aj z oblasti balistiky, neviem, či budú vykonávať rekonštrukciu prípadu, aby sa overili závery posudkov," vysvetlil obhajca. Stíhanie musí zastaviť prokurátor, vec sa tak pred súd ani nedostane.