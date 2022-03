Zomrel rukou svojho kolegu! Železničného policajta Filipa Suchára - Tureka († 29) zastrelil primátorkin syn Martin Turčan (33) služobnou zbraňou v čase služby. Rodina nebohého chystá poslednú rozlúčku so synom, s priateľom, s ockom ročnej dcérky, s vnukom a s kamarátom. Bude ju mať so štátnymi poctami?

V pondelok večer zastrelil syn prešovskej primátorky Andrey Turčanovej, železničný policajt Martin Turčan (33), svojho kolegu Filipa Suchára - Tureka († 29). Stalo sa to pred koncom ich dennej služby. Filip upozorňoval svojich nadriadených, že Martin nie je psychicky v poriadku, a žiadal, aby mu odobrali jeho služobnú zbraň. Obával sa najhoršieho a, žiaľ, jeho predtucha sa naplnila.

Po Filipovi zostala družka, s ktorou si plánoval budúcnosť. Prerábali spolu byt na jednom z prešovských sídlisk. "Nehnevajte sa, ťažko sa mi o tom hovorí," uviedla zronená Nikola, družka zosnulého, s ktorým má ročnú dcérku. Keďže je na materskej dovolenke, Filip bol živiteľom rodiny. Teraz zostala bez pravidelného príjmu. Svojmu milovanému mužovi chystá pohreb, pohrebné obrady sa uskutočnia v kostole v Ľuboticiach pri Prešove, začnú sa o jedenástej hodine dopoludnia.

Filip zomrel počas výkonu štátnej služby. Podľa stránky asociaciapolicajtov.sk by mal mať nárok na zabezpečenie pohrebu štátom: "Ak služobný orgán alebo služobný úrad zabezpečí pohreb so spoluúčasťou pozostalých, uhradí útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva náklady na pohreb, najviac do výšky 232,36 eura."

Na aké pocty majú policajti nárok? V súvislosti so zabezpečením pohrebu sa zomretému policajtovi preukazujú pocty: zahalenie rakvy štátnou vlajkou, postavenie čestnej stráže ku katafalku s rakvou zomretého, nesenie rakvy, sprievod rakvy čestnou jednotkou a hudbou z miesta poslednej rozlúčky na miesto uloženia telesných pozostatkov zomretého, skončenie obradu hymnou. Či bude mať takýto pohreb, sme zisťovali na rezorte vnútra aj prezídiu polície. Viac sa dozviete v popise fotky v GALÉRII.

Mohlo by vás zaujímať: