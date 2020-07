Žiadateľka o pomoc mala exaktne vyplnený registračný formulár, čo u rýchlilo jej lokalizáciu a následný osobný kontakt s hliadkou. Situácia na mieste bola riadne preverená, pričom pre citlivosť prípadu nie je možné uviesť ďalšie podrobnosti.

"Sme radi, že prvá ostrá skúška aplikácie sa zaobišla bez akýchkoľvek problémov. Aplikácia bude čoskoro rozšírená do Nitrianskeho kraja a postupne do konca kalendárneho roka do ďalších krajov. Taktiež sa jej súčasťou stanú ďalšie rizikové situácie, v ktorých bude môcť byť využitá." píše polícia na sociálnej sieti.