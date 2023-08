Otrasná predstava! To, čo si údajne prežila mladá žena z Humenného s bývalým priateľom koncom júna, naháňa zimomriavky. „Odkedy sme sa rozišli, chodil za mnou do práce, všade ma čakal, prenasledoval ma,“ opísala pár dní po incidente pre Plus JEDEN DEŇ Diana (24). V osudný piatok sa chystala cvičiť, z domu sa však ďaleko nedostala. „Pred výťahom mi vzal telefón, vtiahol ma do bytu a znásilnil ma. Nasilu do mňa nalial alkohol.“

Podľa jej slov jej tiež vulgárne nadával a pri smrteľných vyhrážkach si pomáhal aj nožom a nožnicami

Diana hovorí, že muž jej neustále opakoval, že ju zabije a skryje do skrine v zadnej izbe, aby ju hneď nenašli. Kamarátom mal vravieť, že už má pre matku svojej 3,5-ročného dcéry aj vykopaný v lese hrob. 41-ročný Miroslav žene zviazal lepiacou páskou končatiny a prelepil jej ústa. Takto znehybnenú ju napchal pod posteľ v spálni. „Zvrchu na matrace a periny nahádzal všelijaký nábytok, aby to zaťažil,“ povedala nám.

Po tom, ako jej ukradol úspory, sa rozhodol odísť do herne so slovami, že ak sa vráti, tak ju zabije. Žena chvíľu po jeho odchode začala boj o život. Po vyslobodení zazvonila u suseda, celá nahá a od krvi, aby privolal pomoc. Muža polícia hľadala, neskôr sa mal podľa informácií Plus JEDEN DEŇ sám prihlásiť na polícii.

Okresný súd v Humennom muža po obvinení poslal do väzby. „Ak sa obvinenému mužovi vina pred súdom preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody až na pätnásť rokov,“ spresnila Jana Ligdayová, policajná hovorkyňa.

Ubehlo niekoľko týždňov, no žena pokojne spávať stále nemôže

Nielenže ju ťaží predstava, čo všetko musela v byte zažiť, strach má aj o svoju malú dcéru. Navyše, Dianin bývalý priateľ jej vyvoláva aj spoza mreží väzenskej cely. „Volal mi dvakrát, raz mi gratuloval k narodeninám a ako sa mám. Pýtal sa, či ho tam nechám zhniť, že on ma nechcel zabiť, len vystrašiť,“ vraví teraz Diana pre Plus JEDEN DEŇ.

Mladú mamičku, podľa jej slov, citovo vydiera, ako zbraň tasí ich spoločnú dcéru. „Druhý telefonát, v iný deň, chcel malú k telefónu, čo som vlastne neurobila. V ten deň, keď sa to stalo, na malú nemyslel, ako ma chcel zabiť. Ale keď je zabasnutý, ju chce počuť. Nepristúpila som na to, aby s ňou hovoril.“

Zisťovali sme, či sa v tomto prípade môže obeť dožadovať, aby ju obvinený muž nekontaktoval. „Riaditeľ ústavu môže obvinenému zakázať telefonovať na vybrané telefónne čísla z bezpečnostných dôvodov s výnimkou telefónneho čísla patriaceho blízkej osobe obvineného alebo na základe písomnej žiadosti majiteľa telefónneho čísla, čiže na základe podnetu od osoby, ktorej obvinený telefonuje,“ uvádza v stanovisku pre náš portál Monika Kacvinská, hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže. Pri obvinených v kolúznej väzbe je možné umožniť hovor len po súhlase orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.

Každý obvinený má právo telefonovať minimálne štyrikrát v mesiaci, najmenej tridsať minút za deň. Ak to technické podmienky v ústave umožňujú, tak aj cez videotelefón.

Diana sa najmä kvôli dcére snaží fungovať normálne. „Chodím do práce, hoci vnútri som na tom veľmi zle. Musím myslieť na malú. Všetci to stavajú na tom, že ma znásilnil. Ale on ma chcel zabiť. Všetkým rozprával, že ako ma zabije. Bojím sa toho, že keď ho pustia, tak to dokončí,“ vyjadrila svoje obavy a pocity.