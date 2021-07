Kováčik je obžalovaný v kauze pomoci mafiánskej skupine takáčovcov zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu prijímania úplatku, z pokračovacieho zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Za vinu sa mu kladie aj to, že zabezpečil prepustenie bossa takáčovcov Ľubomíra Kudličku z väzby.

Za tento skutok mal zobrať úplatok 50-tisíc eur. „25-tisíc eur si nechal Böhm, 25-tisíc eur bolo mojich a 50-tisíc eur som odovzdal Kováčikovi,“ povedal Makó na súde s tým, že bývalému špeciálnemu prokurátorovi dal peniaze v obálke v kaviarni nákupného centra Polus. Prokurátorka Blanka Godžová, ktorá nepodala sťažnosť voči prepusteniu Kudličku na slobodu ozrejmila, prečo tak urobila: „Bývalý špeciálny prokurátor mi povedal, že ak ŠTS Kudličku pustí, nemám voči tomuto rozhodnutiu podať sťažnosť.“

Člen skupiny takáčovcov Matej Zeman pred súdom povedal, že o tom, ako sa dnes už nebohý František Böhm pokúšal cez Makóa a Kováčika dostať Kudličku z väzby vie. On sám vraj vybavoval Kudličkove prepustenie po inej línii. Mal vraj osloviť Kováčikovho kamaráta Viliama Ružičku, aby u bývalého špeciálneho prokurátora Kudličkove prepustenie vybavil. Ružička ale Zemanovu verziu poprel a tvrdí, že sa nezakladá na pravde.

Na snímke svedok Matej Zeman počas hlavného pojednávania s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 7. júla 2021. Zdroj: Jakub Kotian

Dnes bude na ŠTS vypovedať Michal Stanislav z Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorý dozoroval Kudličkov prípad. Svedčiť by mal prísť aj ďalší prokurátor ÚŠP Peter Jenčík a administratívna pracovníčka špeciálnej prokuratúry Mária Karacsonyiová. Tá má na ÚŠP na starosti utajované dokumenty. No a vypovedať by mal aj muž so známym menom - Marián Kočner. V tomto prípade ale nejde o odsúdeného Mariana Kočnera v kauze zmenky, ale o iného podnikateľa.

Ako prvý dnes vypovedal Stanislav. Pred samosudkyňou Pamelou Záleskou podľa hnonline.sk opísal, ako vraj Kováčik povedal Godžovej, aby nepodala sťažnosť voči Kudličkovmu prepusteniu. „O Kudličkov prípad sa Kováčik zaujímal viac, ako o iné veci,“ dodal Stanislav. Dnešný prvý svedok ale tvrdí, že Kováčik sa síce o prípad takáčovcov zaujímal, ale to malo byť prirodzené. Kováčik sa vraj nikdy nesnažil Stanislava ovplyvniť. Svedok našiel na svojom bývalom šéfovi dokonca aj pozitíva: „Bol dobrý nadriadený. Vždy, keď bolo treba, tak ma prijal.“

Pojednávanie začalo o 9.00. Správu budeme aktualizovať.