Sedem rokov sa nevedia dočkať spravodlivosti. Invalidní dôchodcovia manželia Svitlana (50) a Miroslav (52) Romanovci z Humenného prišli o tisíce eur vinou regionálneho politika. A hoci súdy dali za pravdu im, je im to na figu. Ako je to možné?

Manželia Romanovci nič iné nechceli, iba v pokoji dožiť v malom domčeku na vidieku. Mal byť prízemní, keďže majú zdravotné problémy. Kúpili pozemok dva kilometre od Humenného od regionálneho politika Mostu-Híd Rudolfa Gregoroviča. V tom čase však netušili, že obec Lackovce od neho pýta pozemok späť, lebo nespllnil podmienky zmluvy a nezačal do piatich rokov stavať. “Aj to bol dôvod, prečo už o pár dní po podpise zmluvy chcel rýchlo kopať základy, hoci sme ešte nemali ani stavebné povolenie ani vybavený úver,” opisujú Svitlana a Miroslav chvíle, keď začali ich problémy. “Vytiahol od nás zálohu 15-tisíc eur, chcel ďalšie, ale tie sme mu už nedali. Nepozdávala sa nám kvalita odvedených prác,”dodávajú.

Podľa manželov základy domu neboli dostatočne hlboké a široké a bol použitý nekvalitný betón, zakrátko sa totiž začali objavovať praskliny. Odstúpili teda od zmluvy a chceli svoje peniaze späť. No jeho reakcia bola šokujúca - zažaloval ich. “Predložil posudok od súdneho znalca, podľa ktorého boli práce v poriadku. My sme toho istého znalca požiadali o vypracovanie posudku, nie však pod našim menom. Jeho stanovisko bolo úplne opačné,”šokujú a predkladjú dôkaz vo forme vyjadrenia znalca.

Romanovci súd požiadali o o vypracovanie kontrolného posudku, ktorý dal znova im za pravdu. Súd teda žalobu politikovi zamietol. A tak požiadali teraz oni súd, aby prikázal Gregorovičovi vrátiť im peniaze aj zaplatiť škocu. Znova vyhrali. Lenže súd sa naťahoval tak dlho, že počas procesu žalovaný stihol predať firmu do Čiech. A je vraj nemajetná a preto exekútor nemá od koho vymáhať peniaze.

Ak by set mali dojem, že ide o zjavné zbavovanie sa povinnosti a vyhýbanie sa splateniu svojich záväzkov, ste na omyle! Romanovci podali trestné oznámenie, no o pár dní na to už mal humenský policajt v prípade jasno a vec zamietol. “Keď som uvidel nášho dlžníka sedieť v reštaurácii spolu s okresným policajný riaditeľom, bolo mi všetko jasné. Pri konfrontácii začali na mňa kričať a riaditeľ vravel, že ide o pracovnú záležitosť. No tú si má vybavovať v kancelárii, nie pri kávičke,” krúti hlavou Miroslav zo zúfalstva. Jeho žena totiž napriek tomu, že j po deviatich operáciách musí chodiť ako zdravotná sestra do práce na 5 hodín denne, aby zarobila na splátky za úver, ktorý si vzali na stavbu. Inak by mohli prísť aj o dvojizbový byt: “Obrátili sme sa na všetky možné inštitúcie, nepochodili sme. Aj na politikov, tí sľubovali pomoc iba pred voľbami.”

Pred pol rokom znova podali trestné oznámenie, zatiaľ v tejto veci neabsolvovali žiaden úkon, no polícia stíhanie začala. Voči neznámemu páchateľovi.

A ako vidí prípad jeho hlavný aktér? Najprv sa vykrúcal s tým, že o žiadnom súdnom spore, ktorý vyhrali Romanovci nevie. “Ja ako osoba im nedlhujem nič,” uviedol. Na otázku, prečo predal firmu počas neukončeného súdneho procesu a že od neho kupovali Romanovci pozemok a stavať mala firma, ktorej bol konateľom v tom čase on, začal habkať: “Ako… Nerozumiem vašej otázke. Prečo by som sa mal ja zodpovedať niekomu, čo urobím so svojim majetkom. Nový majiteľ, keď kupoval firmu, bol oboznámený s tým, že je tam súdny proces, nemal s tým žiadny problém.”Na otázku, či to vie aj dokázať, zložil telefón.

Exekútor má zviazené ruky

Podľa exekútora Huga Hýbala sa jediným spoločníkom firmy, na ktorú Gregorovič previedol svoju, stala istá akciová spoločnosť a jej konateľom český občan z Litoměříc. “Žiadne účtovné dokumenty neboli od roku 2017 uložené do zbierky listín. Uvedené skutočnosti zakladajú dôvodné podozrenie, že spoločnosť bola prepísaná na vlastníka so zámerom zbaviť pôvodného konateľa a spoločníka zodpovednosti za jej vedenie.”