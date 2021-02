Tesne po prevalení hrozného činu sa Martinom šírila správa, že o vražde nevedeli len dvaja hlavní aktéri, ale aj brat jedného z nich a ďalšie osoby, ktorým sa Rudo a Milan pochválili tým, čo vykonali. Mladíci dokonca zašli tak ďaleko, že im neváhali ukázať zohavené a umučené telo Jozefa. Desivo vyznieva motív, že sa uchýlili vražde len preto, že jeden z nich chcel poznať pocit "aké je to zabiť človeka". Vo výpovedí netajil, že mu bolo jedno, kto to bude obeťou. O agresivite dvojice svedčí, že po vražde napadli na ulici ďalšieho neznámeho muža.

Vyhrážky smrťou

Hneď nasledujúce dni vodili do opusteného krytu CO na miesto vraždy kamarátov z partie, aby sa "pochválili" tým, čo spravili. Všetkým sa pritom vyhrážali, že ak ich udajú polícii, zabijú nielen ich, ale aj ich rodinných príslušníkov. Mladú ženu dokonca vydesili tým, že pohrozili smrťou nielen jej, ale aj zabitím ženinho malého, iba dvojročného syna.

Fotografovanie mŕtvoly

Postup na "zabezpečenie" obete sa udial pri benzínke neďaleko sídliska Bambusky, kde stretli Jozefa z Dubového. Do krytu ho nalákali vďaka fľaške vodky, ktorú kúpili s tým, že tam budú popíjať. Vo vedľajšej miestnosti mu obvinený povedal, že dnes v noci zomrie. Vtedy tretia osoba (brat jedného z obvinených), o ktorej sa síce hovorilo, ale až svedkovia potvrdili jej prítomnosť na mieste činu, chcela odísť, ale obvinení mu to nedovolili. Žiadali ho, aby im svietil a neskôr fotografoval mŕveho, takže ten neskôr urobil dva zábery.

Cynické otázky

Bezcitne vyznieva skutočnosť, že jeden z mladíkov sa nešťastného Jozefa opakovane opýtal, aký je to pocit keď vie, že zomrie. Jozef na to údajne nepovedal nič, len stál so sklopenými očami. Dvojica ho potom napadla s dreveným hranolom, ktorým ho bili po celom tele i hlave. Keď muž spadol na zem, skákali mu po ohrýzku. Neskôr jeden z útočníkov zobral sklenenú črepinu s tým, že si chce byť na sto percent istý, že je poškodený mŕtvy a tou mu zarezal do oblasti krku. Črepinu potom podal druhému obvinenému, ktorý povedal, že chce vidieť mozog poškodeného a preto mu zarezal do čela, nad peru a pod nos.

Obeť pred smrťou neľudsky trpela

Výsledky pitvy potvrdili roztrieštenie tvárového skeletu s posunom, zlomeninu rebier vpravo, zmliaždenie pravých pľúc, zmliaždenie krku, deštrukcia hrtana, zakrvácanie do dýchacích ciest, zakrvácanie pod mäkké pokrývky mozgu, takže došlo k uduseniu pri zbortení skeletu hrtana, krvácaniu do dýchacích ciest, zlomeniu rebier a zlyhaniu respirácie, čo bezprostredne viedlo k smrti poškodeného.