Brutálneho útočníka, 46-ročnej Michalovčanky Eriky z Michaloviec, policajti chytili v utorok. Obyvatelia metropoly Zemplína sa tak už nemusia báť. Muž, voči ktorému ešte nebolo vznesené obvinenie má údajne pochádzať z miestnej osady. Zadržali ho vo vlaku smerujúcom do Česka.

Plus 7 Dní uviedol, že útočníka sa podarilo chytiť vďaka špičkovej práci vyšetrovateľa Jána Zaloma. "Môžeme potvrdiť, že polícia zadržala podozrivú osobu," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Dodala, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, a vykonávanie ďalších potrebných procesných úkonov, bližšie informácie nie je možné poskytnúť. "Urobíme tak hneď, keď to procesná situácia dovolí," dodala na záver. Informáciu podľa ktorej polícia zadržala podozrivého vo vlaku priniesla TV Markíza.

Priveľa otáznikov

Mladík mal dobodať Eriku v nedeľu skoro ráno, po 6.30 h. na Ul. kpt. Nálepku. Michalovčanka naľahko vybehla nadránom z bytu, kde ostal spať jej priateľ. Následne si mala z bankomatu vybrať 20 eur a sadla si na lavičku, pričom o chvíľku si k nej prisadol muž v kapucni, ktorý ju neskôr pri dramatickom útoku zavraždil. Rovnaká osoba mala údajne ešte predtým v Michalovciach sledovať inú osobu pri bankomate a následne aj cestou od neho, podarilo sa jej však skryť na tamojšej poliklinike.

Čakal na obeť?

Podľa záberov z priemyselných kamier, Erika išla po ulici, keď sa za ňou objavil útočník. Žena si ho všimla, snažila sa utiecť, no muž ju dohnal a začal ju bodať. Erika zúfalo kričala o pomoc, no nik ju v tom čase nepočul. Michalovčanka vykrvácala na chodníku, kde ju našli nehybnú v nedeľu ráno.

Polícia pracuje s verziou, že aj túto nešťastnú ženu si mal útočník vytypovať práve pri výbere peňazí z bankomatu.

Milované Taliansko už neuvidí

Erika, ktorá v minulosti pracovala v miestnej nemocnici na urgentnom príjme, sa rozhodla pred zhruba polrokom odísť za novým životom. "Zamilovala sa do Talianska, naučila sa ich jazyk, zamierila preto tam. Často s ňou cestoval jej otec Štefan. Mama Eva a brat Štefan ml. pomenej," povedala nám kamarátka nebohej. Práve otec potom, čo mu v nedeľu volal priateľ Eriky či je u nich doma, lebo, že nevie ženu nájsť, sa vybral dcéru hľadať. To, že by sa mohlo stáť niečo také hrozné mu nenapadlo.

Nepochopiteľný výber peňazí i čas

Erika bola bezdetná, s priateľom pracovali v zahraničí. Párik prišiel domov len na skok, po sviatkoch sa mali zaľúbenci vrátiť.

"Bola atraktívna, o mužov nemala núdzu, ale nechcela sa viazať, chcela si užívať život a cestovať," hovorí kamarátka nebohej. Zamyslene spomenie, že netuší, čo robila v tejto časti mesta. "Od sídliska Stráňany, kde bývala jej rodina, je lokalita kde ju našli mŕtvu vzdialená zhruba dva kilometre, možno aj viac. To, že tak skoro ráno išla vybrať peniaze z bankomatu je pre mňa nepochopiteľné."

Vybehla naľahko

Chýry, ktoré sa šíria medzi miestnymi, hovoria, že odišla nepozorovane z bytu, kde trávila silvestrovskú noc s priateľom. Jej partner o tom ani netušil, keďže spal. Erika sa údajne potulovala niekoľko hodín pred útokom v centre mesta. Mnohí z Michalovčanov, s ktorými sme hovorili, trvali na tom, že ženu v noci videli v centre mesta pomerne naľahko oblečenú v svetlomodrej tenkej vetrovke, tmavých rifliach a tmavomodrých šnúrovacích topánkach s bielym lemom naspodku.

"Podľa videa si k nej mal muž prisadnúť. Či to bola náhoda, alebo si ju vyhliadol už skôr, ťažko povedať. Je možné, že mu povedala niečo, čo ho uistilo, že má pri sebe peniaze alebo ju videl pri výbere z bankomatu. Ti, ktorí išli okolo nich, tvrdili, že ho odháňala od seba. Najprv nechcel odísť, ale potom sa pozbieral. Lenže keď ona vykročila smerom, kde neskôr došlo k vražde, sa zrazu objavil. Pani síce začala utekať, ale nemala pred ním šancu,” uviedol Michalovčan Miloš.

Radní: prvoradá bezpečnosť Hrozná tragédia otriasla celým mestom. "Toto bola úplne zbytočná smrť osoby, ktorú malo rado veľa ľudí… ja na ňu nedám dopustiť,” uviedla na sociálnej sieti Gabriela. Najmä ženy sa báli chodiť po uliciach samé. Na situáciu radnica rýchlo zareagovalo. “Sme maximálne súčinní, mestská polícia úzko spolupracuje so štátnou políciou a prijali sme aj opatrenie v rámci verejného osvetlenia, ktoré bude už v utorok svietiť po celú noc, v celom meste. Tiež sú posilnené hliadky tak mestskej ako i štátnej polície,” informovala hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková. Podľa nej všetkých nesmierne potešila informácia o zadržaní možného páchateľa.

