Len nedávno otriasla stredným Slovenskom hrozivá dopravná nehoda, ku ktorej došlo na úseku medzi Revúcou a Muránskou Dlhou Lúkou. Pri nej mal známy miestny podnikateľ čelne naraziť do svojej expartnerky, ktorá na mieste zomrela. Nejde však o prvé usmrtenie na tejto ceste.

Aj napriek tomu, že ide o rovný a prehľadný úsek, časť medzi Revúcou a Muránskou Dlhou Lúkou mnohí nazývajú aj “cesta smrti”. Nejde o nič prekvapitvé, keďže sa tu odohralo už viacero dopravných nehôd a niekoľko z nich, žiaľ, aj s fatálnymi následkami. K poslednej došlo v piatok večer (14. júla) - čelnú zrážku neprežila mladá vodička. V aute, ktoré do nej narazilo, sedel jej bývalý partner - známy miestny podnikateľ.

Blízki obete sú presvedčení, že to nebola náhoda, ale úmyselné konanie z jeho strany. Po 43-ročnej Ukrajinke žijúcej na Slovensku, Irine Ostapčukovej, ktorá nehodu neprežila, zostal 17-ročný syn Markus. To, prečo a za akých okolností došlo v osudný večer k tejto tragickej udalosti, zostáva stále nevysvetlené. Banskobystrická polícia hneď po smutnej udalosti informovala o tom, že 47-ročný vodič luxusného vozidla Marián V. mal z doposiaľ nezistených dôvodov prejsť do protismerného jazdného pruhu, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim starším autom. Sám nehodu prežil.

