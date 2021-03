Social trading, teda sociálne obchodovanie, je cielené na ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí a chcú rýchlo zarobiť. Lenže práve preto väčšina z nich o svoje peniaze skôr rýchlo príde. Na “trejdovanie” lákajú ľudí na sociálnych sieťach influenceri. Jednou z nich je Zuzana Plačková (30), ktorá má takmer 730-tisíc sledovateľov na sociálnej sieti Instagram. “Za štyri dni som zarobila 865 eur na tradovaní. Pritom som úplný d*bil v tradovaní, vôbec to neviem. Sledujem troch top traderov a podľa nich tradujem automaticky. Lebo veď ja neviem, ako sa to robí. A normálne som zarobila osem kíl, dobre? Ak sa budete registrovať, minimálna investícia je 250 eur,“ napísala na sociálnej sieti v jednom zo svojich príbehov bývalá playmate a účastníčka reality show Hotel Paradise.

Plačková ako jedna z najsledovanejších Sloveniek viackrát priznala, že jej nadštandardný životný štýl súvisí s aktivitami na sociálnych sieťach. Je totiž tvárou mnohých firiem, ktoré jej platia za to, že úspešne propaguje ich produkty.

Zrejme podobný príbeh je spojený aj s propagáciou trejdingu. Konanie ľudí, ktorí nerozumejú investovaniu a napriek tomu to robia, však môže byť extrémne nebezpečné. Instagramovou hviezdičkou Plačkovou spomínaný nový spôsob obchodovania totiž umožňuje sledovať iných investorov, porovnávať či kopírovať ich obchodné aktivity. Javí sa to ako jednoduchý a ľahký spôsob zarobenia si peňazí a aj preto sa oň zaujíma čoraz viac ľudí. “Výrazne tomu dopomáhajú – neraz zrejme aj cez platené spolupráce – slovenskí influenceri. Tí však social trading, teda sociálne obchodovanie propagujú – či už vedome alebo nevedome - klamlivo a pochybne,” upozorňuje generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance a skúsený investor Radoslav Valko.

AKO ZAREAGOVALA PLAČKOVÁ PO KRITIKE RADOSLAVA VALKA? JEJ ŠOKUJÚCE KOMENTÁRE SI MÔŽETE POZRIEŤ TU.

Podľa Radoslava Valka influenceri vo svojich propagačných príspevkoch nehovoria o tom podstatnom, a to, že väčšina účtov je stratových. “Platí tu, že obchodníkovi, ktorému sa ešte dnes darí a radí sa medzi top investorov, sa už zajtra dariť nemusí. Vďaka masívnej propagácii v uplynulých dňoch začína byť čoraz populárnejšia platforma Naga. To je štandardný obchodník, ktorý dokáže sprostredkovať akcie, kryptomeny a množstvo ďalších legitímnych investičných nástrojov. Avšak na to, aby ich človek vedel používať, musí byť v danom segmente vzdelaný a vyznať sa. Tvrdí to dokonca o sebe aj samotná platforma na svojom webe,” dodáva Valko.

ÚČET ZÁSTUPKYNE NAGA PRE SLOVENSKO SI MÔŽETE POZRIEŤ TU.

Potvrdil, že viacero klientov ho kontaktovalo po tom, čo videli vyjadrenia Zuzany Plačkovej: „Pýtali sa ma, čo na to hovorím, či sa dajú nasledovaním skúsenejších obchodníkov poľahky zarobiť peniaze a či im odporúčam, aby to skúsili. Samozrejme, hneď som im to vyhovoril.”

Vlani v júni známy raper a influencer Patrik Vrbovský alias Rytmus promoval neznámu spoločnosť zo Šamorína. “Vo firme, ktorá sa zaoberá vysoko rizikovými investíciami, však ľudia prichádzali o tisícky eur,” šokuje Valko. Radí myslieť na to, že základným nástrojom úspechu pri investovaní sú vedomosti.

Anketa Vyskúšali by ste trejding podľa odporúčaní Zuzany Plačkovej? Áno 0% Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný