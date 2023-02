Vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice je jednou z udalostí, ktoré navždy zmenili Slovensko. Smrť investigatívneho novinára otriasla mnohými, mladými aj staršími. Do dnešného dňa sa ľudia vracajú do obce Veľká Mača, kde snúbenci spolu žili v dome, ktorý sa stal akýmsi pietnym miestom.

Nenápadný starší dom číslo 558 na Brezovej ulici už z diaľky púta pomaľovanou bránou, na ktorej nechali okoloidúci rôzne odkazy a to najmä politikom. V jeho okolí sa už zbiehajú zvedavci no i tí, ktorí si prišli pamiatku dvoch ľudí uctiť.

"V dedine táto udalosť spôsobila to, že ľudia sa stali opatrnejšími a dávajú si viac pozor na to, koho vidia vo svojom okolí sa pohybovať. Sú takí nedôverčiví voči všetkému cudziemu, čo sa tu zjavuje. Na základe týchto udalostí sa viac zamkýnajú a uzatvárajú, je to taká nepríjemná spomienka. Avšak, spomína sa stále," povedala Dagmar Kosnáčová, súčasná starostka Veľkej Mače.

Podľa jej slov je zbytočná smrť dvoch mladých ľudí pre dedinčanov dodnes veľkou témou a mnohí jednoducho nedokážu vstrebať, ako sa niečo také mohlo v dnešnej dobe stať. Od tragédie sa sem podľa nej prisťahovalo veľmi veľa ľudí a to z celého Slovenska.

"Martinku som osobne nepoznala, Janka som zopárkrát stretla. Oni tu nežili dlho a navyše, obaja boli pracovne vyťažení. Cez deň tu veľmi neboli. Ale viem, že ich tu mali ľudia veľmi radi a boli obľúbení. Boli to dvaja milí a príjemní ľudia, ktorí si nezaslúžili takto zomrieť. Ale to si nezaslúži nikto."

Ku domu, kde novinár so snúbenicou žili sa dodnes vracia veľmi veľa ľudí. Podľa starostky žiadnou výnimkou nie sú aj ľudia z Rakúska, Maďarska, či dokonca Poľska. "Nikto na nich nezabudol a na takúto vec sa ani nesmie zabudnúť, aby sa to nikdy nezopakovalo," uzatvára Koščanová s tým, že sem obec prinesie veniec a zapáli sviečku.

Neďaleko ulice, kde Janko so snúbenicou žili, stretávame aj sympatického Jána (59). "Oboch som ich ľúbil, chýbajú mi stále. Prerábal som im dom. Dodnes si ich ľudia pripomínajú a spomínajú na nich s láskou. Osobne si myslím, že to nikdy nebude úplne doriešené. Z pohľadu politikov mi príde, že akoby sa to ani nikdy nestalo," prezradil starší pán, ktorému sa pri zmienke o mene Kuciak tisnú do očí slzy.