Hlavné pojednávanie sa uskutočnilo potom, čo obžalovaná a prokurátor podali odpor proti trestnému rozkazu vydanému okresným súdom vlani v júli. Kralevich ním bola pôvodne odsúdená na podmienečný trest odňatia slobody vo výmere dva roky a sedem mesiacov so štvorročným odkladom.

Rozdielny pohľad

Exmisska pred samosudcom vinu odmietala a vyhlásila, že za smrť Linh nenesie žiadnu vinu. Študentka jej vraj vbehla pod auto mimo priechodu pre chodcov, pričom ona neprekročila maximálne povolenú rýchlosť 50 km/h.

Splnomocnenec poškodených Peter Vačok nechce komentovať takéto vyjadrenia obžalovanej. „V zmysle zákona obvinený sa môže brániť spôsobom, akým uzná za vhodné, má však jedno jediné obmedzenie, nesmie iného krivo obviniť. Bude vecou ďalšieho dokazovania a hlavne znaleckého v odbore doprava, keďže právne závery sa odvíjajú od tých odborných,“ zdôraznil uznávaný advokát. Dodal, že súd sa až po vykonanom dokazovaní rozhodne, ako bude znieť verdikt. „Budú realizované ešte veľmi významné dôkazné prostriedky. Vypočutí budú súdni znalci k výsledkom posudkov, ktoré vypracovali, a záverom, ku ktorým dospeli, čo je kľúčové pre záverečné rozhodnutie súdu,“ uzavrel.

Zvláštne gesto

Po dvoch rokoch od nešťastia sa vo štvrtok mala Kralevich na súde prihovoriť rodine obete. Tá si jej ospravedlnenie vypočula, no nereagovala naň. Čo konkrétne povedala, nie je známe. Rodiny sa však dotklo jej vyhlásenie, z ktorého má vyplývať, že za tragédiu si môže Linh.

„Veľmi prudkým krokom vstúpila do cesty postava, ktorá mala dopredu v lakťoch skrčené ruky. Vyzeralo to tak, že v rukách niečo drží. Mala nadol sklonenú hlavu a dlhé tmavé vlasy spadnuté do tváre. Kráčala mierne šikmo, veľmi prudkým krokom. Skôr by som to nazvala polobeh,“ uviedla Kralevich pred samosudcom. Ďalej zdôraznila, že sa nehode snažila zabrániť strhnutím volantu doľava a brzdením. „Nemôžem preberať zodpovednosť za niekoho iného, za jeho nezodpovednosť,“ zdôraznila obžalovaná.

Vyjadrenie najbližších

„Nemám vedomosť, že by sa dcéra v ten deň niekam ponáhľala,“ povedal študentkin otec. Samosudca vo štvrtok čítal aj výpoveď sestry poškodenej z prípravného konania. Tá uviedla, že Linh mala ísť v deň nehody zo školy skôr, lebo plánovala návštevu u lekára...

Samosudca potom odročil hlavné pojednávanie na 31. januára 2023. Nehoda, pri ktorej zomrela Linh, sa stala 21. septembra 2020 na Tomášikovej ulici v Bratislave.

Kľúčové nejasnosti

Obžalovaná Kralevich tvrdí, že k nehode došlo za priechodom pre chodcov. Linh mala vstúpiť na vozovku prudko, so slúchatkami na ušiach a sklonenou hlavou.

Obžaloba tvrdí, že k zrážke došlo na priechode pre chodcov. Na danom mieste nie sú kamery, ktoré by mohli zachytiť kolíziu.

Exmisska vyhlásila, že neprekročila povolenú rýchlosť 50 km/h

Obžaloba tvrdí, že podnikateľka povolenú rýchlosť prekročila.

