Podľa informácii webu spis bol pridelený sudcovi Mestského súdu Bratislava I, ktorý po jeho preštudovaní rozhodne o ďalšom postupe.

„Bratislavský krajský prokurátor podal 19. júla 2023 Mestskému súdu Bratislava I obžalobu na obv. V. S. pre prečin ublíženia na zdraví závažnejším spôsobom konania porušením dôležitej povinnosti,“ informoval hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chylo s odvolaním sa na príslušné paragrafy Trestného zákona.

Otec kadetky Igor Hozák sa informáciu o podaní obžaloby dozvedel od nás. "Som rád, hoci...," len ťažko hľadal slová. "Je to taká radosť cez slzy. Viete, aké je to tešiť sa a zároveň myslieť na to, že dcére to zdravie nevráti. Napriek tomu je to výrazný krok. Verím, že prípad skončí čoskoro na súde, aby sme sa vedeli pohnúť ďalej a riešili veci, ktoré súvisia s postrelením Mišky, " prízvukuje otec.

Najdôležitejšie podľa neho je, aby inšpekcia uznala zranenie ako pracovný úraz. To by Hozákovcom uľahčilo situáciu s platbami za liečenie dcéry, náhradou škody a Miške by zároveň vznikol nárok na pravidelnú mesačnú rentu.

Vyšetrovanie prípadu postrelenia študentky polícia uzavrela len v uplynulých dňoch. Je to zhruba štyri mesiace od tragickej udalosti. Prvého marca v areáli akadémie na streleckom polygóne došlo na streleckom krúžku k strelnému zraneniu kadetky Michaely. Pedagóg Vladimír Šeparnev, ktorý nacvičoval manipuláciu so zbraňou tzv. duel, mal v zásobníku z nepochopiteľných dôvodov ostrý náboj. Dievča utrpelo vážne zranenia s celoživotnými následkami.

Pedagóg stále tvrdí, že nevie vysvetliť, ako sa medzi cvičným strelivom našlo ostré. „Žiadny perfekcionizmus a žiadna snaha byť dokonalým nedáva v reálnom živote záruku, že sa nestane niečo neočakávané, nechcené, že nedôjde k chybe,“ povedal pred časom Šeparnev.

Pedagóg netají, že chce uzavrieť s prokurátorom dohodu o vine a treste. Rodičia však s tým nesúhlasia. " Nie, ani náhodou. Nech v prípade rozhodne súd," povedal Igor Hozák tesne po tom, keď sa objavili tieto informácie. V prípade dokázania viny môže Šeparnev skončiť za mrežami na päť rokov.

