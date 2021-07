Nikdy na to nezabudnem! Tvrdí Pavel z Borského Mikuláša, ktorý bol priamym svedkom zrážky osobného auta s kamiónom pri Šaštíne-Strážach. Pri nehode zomrela mladá učiteľka Monika z Trnavy, ktorá viezla v aute tri malé dievčatká. Dve svoje a jedno sestrino. Všetky tri skončili v nemocnici, Monika, žiaľ, prevoz neprežila.

Pavel opísal, čo v dramatických chvíľach prežíval. „Nehodu som priamo nevidel, ale stala sa iba pár sekúnd predtým, ako som k nej prišiel. V tom čase tam bolo už viac ľudí, ktorí pomáhali, ako sa len dalo. Záchranári prišli až potom, keď všetky tri dievčatá boli z auta vonku,“ spomína.

Deťom sa snažil pomôcť aj Pavel. „Až do príchodu zdravotníkov som držal v náručí deväťročné dievča,“ vraví a pokračuje: „Celá situácia bola pritom strašná. Nikdy viac by som také niečo nechcel zažiť. Stále som z toho v šoku,“ prízvukuje.

Napriek všetkému tvrdí, že ho traumatický okamih posilnil. „Určite ma táto situácia zmenila. Nielen mňa, ale asi všetkých, ktorí pomáhali zo všetkých síl. Som rád, že deti sa podarilo zachrániť. Akurát mi je ľúto ,že sa nám nepodarilo zachrániť mamu. Už to nešlo. Aj tak však ďakujem všetkým, že urobili, čo bolo možné,“ zdôrazňuje. Akurát mu trochu nesedí tvrdenie polície a zdravotníkov, že Monika zomrela až počas prevozu do nemocnice. „Podľa mňa bola mŕtva skôr. Už keď ju vybrali z auta. Bol to strašný pohľad,“ dodáva mladý muž.

Za vždy usmievavou učiteľkou Monikou smútia nielen známi, kolegovia, ale aj žiaci a ich rodičia. Ako pedagogička sa venovala environmentálnej tematike, zastrešovala aj projekt Zelená škola. Učiteľkou bola trinásť rokov, na budove školy včera vyvesili čiernu vlajku. „Bola to úžasná žena, pokorná, vždy usmiata, milovala deti. Učila moju dcérku,“ napísala kamarátka Zuzana.

K nešťastiu prišlo v stredu popoludní. Učiteľka Monika z Trnavy išla s tromi dievčatkami na výlet na Moravu a na ceste, ktorú aj domáci považujú za nebezpečnú, vyletela do protismeru, kde sa zrazila s kamiónom. „Cesta je zradná, pretože po dlhej zákrute nasleduje jedna ostrejšia, v ktorej neskúsených vodičov vynesie z ich jazdného pruhu,“ tvrdia domáci.

Deväťročná dcéra Moniky, ktorá sedela na prednom sedadle, utrpela veľmi vážne zranenia. V umelom spánku ju previezli vrtuľníkom do nemocnice. Ďalšie dve deti vo veku 7 a 6 rokov, ktoré sedeli vzadu v autosedačkách, sa zranili ľahšie.

Príčinu havárie vyšetruje polícia, bližšie informácie zatiaľ neposkytla. „Presné príčiny nehody preverujeme,“ informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.