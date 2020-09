Na ceste v obci Hruštín ich zablokovali doposiaľ neznámi maskovaní páchatelia dvoma motorovými vozidlami Peugeot 5008, bielej farby a VW Golf, čiernej farby s poľskými evidenčnými číslami a z vozidla im odcudzili rôzne veci.

V tejto súvislosti sa obraciame na verejnosť so žiadosťou, aby vodiči a svedkovia, ktorí dňa 16. septembra 2020 v čase od 18.00 hodiny do 19.30 hodiny prechádzali cestou z Oravského Podzámku do Námestova a späť, a majú kamerové záznamy zachytávajúce daný úsek cesty prípadne v tom čase prechádzajúce motorové vozidlá, aby tieto záznamy, či informácie poskytli polícii.

Akékoľvek informácie k predmetnej veci volajte na číslo 158 alebo nám napíšte súkromnú správu na tejto stránke.