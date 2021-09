Usmievavá športovkyňa Natália (†26) sa stratila 4. augusta, keď popoludní po búrke odveslovala na malej nafukovacej loďke smerom z rekreačného strediska Dobrá na Evu do stredu vodnej nádrže. Zostali po nej iba jej osobné veci pod bývalou chatou Veterán na ulici Surfistická pri vode. Chodievala tam často, ako absolventka odboru šport a zdravie na športovej fakulte Prešovskej univerzity sa udržiavala vo forme. Rada plávala, bola potápačkou. Posledné sekundy Natáliinho života zaznamenali bezpečnostné kamery na brehu Domaše. Čo záznamy odhalili? Prečítajte si v popise fotky v GALÉRII.

Nevládne telo vyplavila Domaša po 23 dňoch, zbadali ho neďaleko Trepeckého kostolíka lodníci výletnej lode Bohemia.

Záhada prvá: Strach

Príbuzní milovanej Natálie si jej smrť nevedia vysvetliť. Jednou z verzií, nad ktorou sa zamýšľajú, je strach z istého muža, s ktorým sa zoznámila cestou do práce. Ten ju ustavične kontaktoval, sledoval. "Veľmi sa ho bála. Zdôverila sa nám, že ju začal prenasledovať a že má z neho divné pocity."

Záhada druhá: Kúpa

Natália bola vášnivá športovkyňa, milovala nielen plávanie, ale aj potápanie. Pár dní predtým si kúpila plutvy, tešila sa z nich: "Ukazovala ich a nevedela sa dočkať, kedy si ich vyskúša." Jej blízki sa domnievajú, že v osudný deň si išla iba zatrénovať, čo aj často robievala. Podľa nich chcela byť vo forme, dbala na zdravú výživu.

Záhada tretia: Závažie

Keď mladú ženu vylovili hasiči z vody, naskytol sa im a ďalším očitým svedkom hrôzostrašný pohľad. Krásna Natália, oblečená v ružovej mikine a kraťasoch mala o nohy priviazané závažie. Išlo o vedro so sadrou, ktoré bolo pripevnené červeným povrazom. Pravdepodobne si závažie vyrobila Natália sama, svedčí o tom vrecúško od sadry nájdené pri jej osobných veciach.Príbuzní si myslia, že ak si ho aj vyrobila sama, urobila to iba z dôvodu toho, že si chcela sťažiť plávanie, aby sa dostala do ešte lepšej formy. Na špekulácie o tom, že potápači takisto využívajú závažie na vyvažovanie zareagoval skúsený potápač. Jeho vyjadrenie si môžete prečítať v popise fotky v GALÉRII.

Záhada štvrtá: Plány

Podľa príbuzných sa nebohá chystala urobiť si nejaký kurz, na ktorý už aj dostala pozvánku a tešila sa na neho. Pár dní pred smrťou si kúpila lavičku k stajni s koňami, kde pracovala a tešila sa, ako tam bude na nej relaxovať. "Robila si plány, bola šťastná, že si našla prácu pri koňoch. Bola usmievavá, nič podozrivé sme na nej nevideli,"vravia jej blízki.

Záhada piata: Cigarety

V deň, keď Natália zmizla, boli jej príbuzní na Domaši. Obzreli si malý nafukovací čln, v ktorom zostal obal od jej mobilu a cigarety. O tri dni im volali policajti a pýtli sa na cigarety. Vraj sú nejak zvláštne upravené - potrhané. "Lenže my sme si predtým urobili fotku, ktorá dokazuje, že v tom čase boli cigarety a krabička neporušené," prezradila rodina zosnulej.

