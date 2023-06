Partnerke sa vyhrážal KARBOBRÚSKOU, ďalšiu ženu bil PÄSŤAMI do TVÁRE! Teraz je na úteku ×

Polícia pátra po 34-ročnom Petrovi Pavlišinovi z Kamienky (okres Humenné). Súd ho síce poslal do väzby, no do rozhodnutia bol stíhaný na slobode. To využil a teraz polícia prosí verejnosť o pomoc pri jeho pátraní.