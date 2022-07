Po fešákovi Patrikovi (30) márne pátrali tri týždne. Zmizol vo vodách Domaše. Tá si každoročne vyžiada svoju obeť. Vlani sa tam utopil krásna potápačka Natália (†26). Obaja títo mladí ľudia sú z prešovského okresu. No ešte niečo ich spája. Z tejto skutočnosti desí!

Patrik Škurla (30) z Veľkého Slivníka (okres Prešov) sa stratil v nedeľu podvečer pred tromi týždňami pod vodnou hladinou. Všetky okolnosti nasvedčovali tomu, že sa utopil vo vodnej nádrži Domaša, ktorú miloval. Po skončení univerzity precestoval celý svet, no jeho srdce ho vždy ťahalo na obľúbené reakreačné stredisko východniarov. "Miloval ju a tá si ho aj vzala," povedala nám s plačom jeho teta, ktorú sme zastihli pri 82-ročnej babke strateného mladého muža, s ktorou býval. Jeho príbuzní zažívali hrozné chvíle a v kútiku duše dlhé tri týždne dúfali v nemožné. No uvažovali reálne a preto rátali aj s tým najhorším. So svojim milovaným chlapcom sa chceli dôstojne rozlúčiť a preto poprosili rybárov, aby výkonnými sonarmi pomohli s jeho hľadaním. Napokon ho po troch týždňoch, v piatok popoludní, voda vydala. Jeho telo vylovili až pri priehradnom múre.

FOTO PATRIKA si pozrite V GALÉRII >>>

Patrik zmizol pod hladinou po tom, ako sa s partiou ďalších troch spolužiakov rozhodli v strede vodnej plochy ochladiť vo vode. Dvaja zo štyroch vyskočili z loďky, jedným z nich bol Patrik a šli zaplávať. Keď jeho kamarát vo vode začal kričať o pomoc, dvaja muži z člna ho začali zachraňovať. Lenže vtedy zmizol pod vodou Patrik a viac sa nevynoril. Hasičskí potápači z Humenného a Holčíkoviec Patrika hľadali niekoľko hodín. "Lokalizácia miesta udalosti bola veľmi obšírna, presné miesto nevedel ukázať nikto. Je to rozsiahla plocha, predpokladáme, že sa telo nájde až o pár dní, keď začnú pracovať fyziologické procesy a môže dôjsť k vyplaveniu tela," uviedli hasiči. V miestach, kde sa ponoril a viac neobjavil, je voda hlboká 13 až 15 metrov a viditeľnosť bola takmer nulová. Aj preto pátraciu akciu prerušili, aby nevystavovali riziku potápačov.

Pozrite si v GALÉRII foto z pátracej akcie

Pod hladinou Domaše každoročne niekto zmizne, no doteraz vody nádrže telá do pár dní zväčša vyplavili. Až tri týždne, podobne ako Patrika, vlani ukrývala Domaša aj telo krásnej potápačky Natálie (†26). Tá mala o nohu priviazané závažie. A to vyvolalo špekulácie o tom, že sa dobrovoľne rozhodla odísť z tohto sveta. Lenže táto nezvyčajnosť môže mať aj iné vysvetlenie.