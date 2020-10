Ozbrojený prepad tatranskej koliby stále nevyprchal z mysle zamestnancov dotknutého zariadenia. Jeden z kuchárov, ktorý bol priamo medzi rukojemníkmi, ktorých lupič hnal pred sebou, mieriac na nich zbraňou, má odvtedy problémy so sluchom. Vranovčan vystrelil dve rany do stropu v jeho tesnej blízkosti.

Na dramatickú udalosť z 24. augusta nikto z prítomných v kolibe na brehu Štrbského plesa len tak ľahko nezabudne. Stalo sa vtedy niečo, načo si nespomínajú ani najstarší pamätníci.

Problém so sluchom

Z obyčajne vyzerajúceho mladíka, ktorý sa prihovoril zamestnancom na zadnom dvore, sa vykľul darebák, ktorý trojicu najprv okradol, a potom pod hrozbou použitia zbrane sa dostal do kuchyne, kde mu prevádzkar odovzdal peňaženku s 1016 eurami. Muž potom zutekal. S odstupom času sa situácia v kolibe upokojila. "O udalosti sa už nehovorí tak často ako tesne po prepade. Našťastie nikto z personálu nemá vážnejšiu ujmu na zdraví, akurát kuchár Erik má problémy so sluchom. Ten mu poškodila streľba v jeho tesnej blízkosti. Absolvuje vyšetrenia, veríme, že sa z toho dostane," povedal Jozef Bendžala, riaditeľ Hotela Patria, pod ktorý koliba patrí.

Kuchári Erik a Pavol (zľava) boli svedkami dramatickej udalosti v kolibe. Zdroj: Daniela Pirschelová

Hostia neubudli

Dodal, že následkom prepadu nezaznamenali pokles počtu návštevníkov. "V snahe odľahčiť celú situáciu naši hostia občas poznamenajú, že musia rýchlo zjesť čo si objednali, aby nemuseli utekať od plných tanierov,"pousmial sa uznávaný tatranský hotelier. Spomenul, že páchateľ sa priznal, i preto nebola potrebná rekonštrukcia na mieste činu.

Ťažké obdobie?!

"Bol som rád, že nám ho sem nedošikovali. Zamestnanci by mali zbytočnú traumu z nepríjemného zážitku. Už aj tak majú toho dosť, že musia chodiť kde-kade po výsluchoch. Ten páchateľ ani nemal iné východisko len sa priznať. Nábojnice stotožnili so zbraňou, ktorej bol vlastníkom. Ako dôvod spáchania skutku uviedol, že prežíva ťažké obdobie," povedal Bendžala. Zvláštne podľa jeho slov bolo, že lupič si ich zariadenie nevybral náhodou, ale sledoval dianie v okolitých podnikoch a dospel k záveru, že najviac hostí sa premelie práve v kolibe. Prerátal sa, veľkú hotovosť tu nenašiel, keďže hostia najčastejšie platia kartami.

V hoteloch v Tatrách si už Drišľak nezahrá. Zdroj: archív kapely

Zábava bez kapely Drišľak

"Ozval sa nám švagor páchateľa, že rodina chce vyrovnať spôsobenú škodu. Požadovali sme vložiť na účet čiastku, ktorú si lupič odniesol, aj to, čo nám hostia nezaplatili, keď v strachu utekali preč. Všetko bolo nablokované a keď to prejde eKasou už sa to nedá stornovať. Rovnako musia uhradiť hodnotu zlatej retiazky, o ktorú olúpil šéfkuchára a doteraz sa nenašla,"vysvetlil majiteľ koliby. Po lúpeži sa prevalilo, že muž, ktorý stojí za prepadom, je syn Pavla Antuša z kapely Drišľak, ktorá v zariadeniach, ktorým šéfuje Jozef Bendžala veľmi často vystupovala. "V žiadnom prípade už nebudú u nás učinkovať, po tom čo sa stalo, si to ani neviem predstaviť. Nemyslím si, že by to bolo vhodné," uzavrel hotelier.

Páchateľa prezradil beh a oblečenie

Policajti, ktorí skúmali kamerové záznamy si všimli muža, ktorý pribehol k vozidlu, bleskovo do neho nasadol, a veľkou rýchlosťou opustil parkovisko. "Porovnávaním jednotlivých časových sekvencií zo záznamov kamier na Štrbskom Plese, diaľnici, najmä v časti okolo tunela Bôrik sme dospeli k záveru, že je to náš človek," prezradil nám zdroj z prostredia polície. Podozrivé podľa neho bolo, že pri odchode mal iné tričko i botasky ako pri návrate k autu. A práve časť týchto vecí našli zahodené v lese, na mieste, kde sa po lúpeži prezliekol a prezul.

V tejto kolibe na brehu Štrbského plesa došlo k lúpežnému prepadnutiu. Zdroj: Daniela Pirschelová

Parkoval pod kamerami

"Keďže číslo auta (mal ho z požičovne - poznámka redakcie) bolo jasne viditeľné, rovnako aj tvár páchateľa, bolo len otázkou času, kedy skončí v putách. Mali sme ho v merku celý čas, až pokiaľ v utorok nevyšiel z bytu svojej priateľky na sídlisku vo Vranove nad Topľou. Ani nestihol klásť odpor," povedal policajt. Dodal, že pred vyšetrovateľom sa Vranovčan najprv tváril, že netuší prečo ho zbalili, napokon po rozhovore s advokátom pochopil, že lepšie bude, ak sa ku skutku prizná.

Prokurátor bol neoblomný

"Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Poprad akceptoval návrh Okresnej prokuratúry Poprad na vzatie obvineného do väzby z dôvodu tzv. preventívnej väzby. Uznesenie je právoplatné, pričom v súčasnosti sa vykonávajú ďalšie procesné úkony. Vyšetrovanie nebolo doposiaľ ukončené,"uviedol pre Plus JEDEN DEŇ hovorca Krajskej prokuratúry Prešov Marián Spišák. S príbuznými obvineného sa nám nepodarilo skontaktovať.

