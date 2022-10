Učiteľ Roman H. ešte koncom septembra prišiel do práce opitý a v takomto stave sa neštítil postaviť pred deti a učiť. To, že pedagóg nie je celkom v poriadku, si všimli samotní žiaci. Nevedel nájsť správnu triedu, učiteľ sa navonok správal zvláštne a namiesto dejepisu im opakovane kázal vytiahnuť učebnice geografie.

Žiaci na toto divné správanie učiteľa upozornili riaditeľku školy, ktorá okamžite volala zriaďovateľovi, teda starostke obce. „Upozornili ma na to, tak som tam išla, že mu dám fúkať, no on odmietol," povedala nám starostka obce Kornélia Sádovská.

"Nemala som inú možnosť. Hoci sme celú situáciu riešiť interne, správal sa trocha agresívne, tvrdohlavo a všetko odmietal. Mojou podmienkou však bolo, aby nastúpil na nejakú odvykačku a začal svoj problém riešiť," otvorene priznala starostka, ktorá dlhé roky pracovala na psychiatri v Hronovciach. "To, koľko nafúkal, ma šokovalo, vôbec na to nevyzeral."

Učiteľ sa musel podrobiť dychovej skúške, výsledok bol NEUVERITEĽNÝ, nájdete ho TU

Učiteľ však spoluprácu odmietal a tak bola starostka nútená privolať políciu. To, čo pedagóg nafúkal, vyrazilo dych všetkým! Polícia výsledok dychovej skúšky dokonca zverejnila, pozrite si ho v našej galérii.

" Nechápem ale, prečo sa všetko točí okolo jedného učiteľa, tam bola jedna opitá sudkyňa a tá chodí do práce ďalej až do právoplatného skončenia disciplinárneho konania," neodpustí si kritickú poznámku starostka obce Plavé Vozokany.

"Ja som postupovala v zmysle zákonníka práce, to na iných neplatí? Sme si rovní a rovnejší?," položí otázku a dodá, že Roman H. bol až do incidentu veľmi dobrý a obľúbený učiteľ. "Nafúkal asi tri dni pred tou hrôzou v Bratislave a naštvalo ma, že aj on v ten deň prišiel ráno do roboty autom. A má to asi 40 kilometrov. Našťastie sa cestou nič nestalo. Toto mi neuveriteľne vadilo. Toto mi poriadne zodvihlo tlak. A keď napokon personalistka nachystala výpoveď, ešte aj vykrikoval, že nech ho vyhodia. Potom ju nechcel podpísať."

Sádovská povedala, že s učiteľom nemali žiadny problém a dodala, že zo školy už odišiel. Roman H. bol do augusta tohto roka aj zástupcom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. "V auguste požiadal o uvoľnenie," povedala nám šéfka zväzu RNDr. Ingrid Gamčíková.

"Áno, počula som o tom, čo sa mu stalo. Je to vždy ťažké, keď má niekto takýto problém. My sme sa tiež snažili mu pomôcť, mal také obdobia, keď pil. Najmä teraz, po smrti otca, na ktorého bol veľmi citovo naviazaný. Na druhej strane to bol veľmi dobrý učiteľ. Ja osobne som ho nikdy podguráženého na rokovaniach nevidela."

Okresný súd v Leviciach Romana H. napokon uznal vinným z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ako sa uvádza v trestnom rozkaze, v opitosti vykonával zamestnanie, pri ktorom by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí a spôsobiť škodu na majetku. Súd mu vymeral štyri mesiace s podmienečných odkladom dvadsať mesiacov, uložil mu probačný dohľad a zákaz požívania alkoholu. Dostal tiež povinnosť podrobiť sa psychoterapii a zakázal mu vykonávať pedagogickú činnosť na tridsať mesiacov.

Výsledok učiteľovho testu na alkohol a hrôzostrašné nehody v pod vplyvom alkoholu si pozrite v galérii.

Anketa Mali by sa učitelia podrobovať pravidelne dychovej skúške? Áno, treba ich kontrolovať 83% Nie 17% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: