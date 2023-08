Koncom mája sa pred jedným z nočných podnikov na schodoch mladá žena s mužom oddávali sexuálnym radovánkam. Skončilo to podozrením z trestného činu výtržníctva. Začiatkom februára sa o tretej ráno na tejto ulici strhla hromadná bitka šiestich mužov. Jeden z nich si dokonca po vstávaní zo zeme vyslúžil kopanec do hlavy. Bitku ukončila zložená hliadka mestských a štátnych policajtov, bitkári to riešiť nechceli - vraj sú kamaráti…