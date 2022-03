Obžalovaná Ildikó Polláková (50) si mala objednať vraždu svojej mami a otčima. Takýmto spôsobom sa chcela dostať k ich rodinnému domu. Mala ju v tom podporovať spoluobžalovaná 78-ročná Rozália.

Ildikó (50) sa mala pokúsiť o ich likvidáciu až trikrát! Prvý raz mala osloviť známeho, ktorému ponúkla 10 000 eur. Druhýkrát chcela vykonať likvidáciu svojej mamy sama, pokiaľ bol otčim nemocnici. V noci ju chcela utĺcť drevenou palicou. A naposledy sa spoľahla na muža, ktorý jej povedal, že vie vykonať aj "INÉ" veci a vie ich vykonať dobre. Išlo však o agenta Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorý bol na obžalovanú Ildikó nasadený.

Na v poradí už druhé pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) boli predvolaní viaceri svedkovia. Medzi nimi sa nachádzal muž, ktorý mal vykonať likvidáciu za 10 000 eur, agent NAKA a mama obžalovanej. Tá si zasadla na lavicu obžalovaných ako prvá.

„Nechcem vypovedať pán sudca. Potom, čo nám pani vyšetrovateľka ukázala spis a následne to, čo som tam videla mi stačilo. Položilo nás to. Nechcem vypovedať vo veci mojej dcéri, “ povedala matka obžalovanej Pollákovej.

Obžalovaná Rozália na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Zdroj: Karol Farkaš

Potom ako odmietla vypovedať, predsa senátu prečítal jej výpoveď z prípravného konania, kde uviedla, že obžalovaná Ildikó Poláková ju ako aj jej manžela mala napadnúť v roku 2019. Mala jej trhať vlasy, kopať ju, dusiť ju a do očí nastriekať látku, z ktorej jej slzili oči.

Obžalovaná to odmietla. Tvrdí, že práve ona je obeťou a napadla ju mama s otčimom. „Prišla som si po veci svojho brata. Moja mama ma začala ťahať za vlasy a môj otčim ma silno udrel do ramena,“ tvrdí obžalovaná Ildikó.

„Čo povedala, tak všetko klame, až sa jej z papule práši, " reagovala pani Raczová na toto tvrdenie.

Pozrite si videoreportaž z prvého pojednávania:

„Ja mám už neviem koľko liekov v sebe. Je mi veľmi ťažko už. Ja som si myslela, že odpadnem na lavici svedkov, “ reagovala matka obžalovanej po svojom výsluchu.

„So šálom ma chcela zadusiť a zlomila mi dva prsty, lebo som sa bránila,“ pokračovala ďalej poškodená.

Obžalovaná Ildikó Polláková na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Zdroj: Karol Farkaš

Ako ďalší vypovedal muž, ktorého mala osloviť obžalovaná Polláková ohľadom vrážd.

„Pani Polláková prišla k nám, že či to neurobím alebo, že či neviem, že kto by to urobil. Ja som jej povedal, že neviem, kto by to urobil. Za špinavé peniaze niekoho zabiť? Ona sa ma pýtala, že za koľko by to niekto urobil. Ja som jej povedal, že za 10 000 eur. Ja som to ale nechcel urobiť. Následne som to povedal polícii na obvodnom oddeleni. Oni to posunul ďalej kriminálke,“ vyjadril sa muž.

Ďalej vypovedala matka muža, ktorého mala osloviť Polláková o ako posledný svedok prišiel na rad agent NAKA v utajení. Z tohto dôvodu bola počas jeho výpovede vylúčená verejnosť z pojednávacej sály.

Obe obžalované boli zadržané vlani v rámci akcie Mrcha. Obžlovaná Ildikó Polláková je stíhaná väzobne a spoluobžalovaná Rozália (78) na slobode. Obom ženám v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie.