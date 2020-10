Sexuálny škandál britského miliardára Jeffreyho Epsteina († 66) sa vyšetruje už niekoľko mesiacov. Vraj bola do neho zapletená aj krásna Slovenka Naďa. Jej rodina sa k týmto informáciám odmietala vyjadrovať, no teraz prehovoril jej otec.

Bývalú modelku, pilotku a majiteľka leteckej spoločnosti Naďu obviňujú z toho, že slúžila ako obľúbená sexuálna otrokyňa pedofilného Epsteina a neskôr mu mala zháňať maloleté sexuálne obete. Tie sám zneužíval a súčasne ich dohadzoval vplyvným ľuďom.

O chúťky na malé dievčatká sa mal deliť, podľa obvinení, s princom Andrewom, synom kráľovnej Alžbety, až po svetových politikov a celebrít. Epstein sa vlani obesil vo svojej cele vo väzení, no vyšetrovanie pokračuje. Policajti sa zamerali na dohadzovačky, ktoré mali za neho robiť špinavú prácu. Britský denník Daily Mail prednedávnom informoval, že jednou z nich bola Slovenka Naďa Marcinková, ktorá v súčasnosti žije v Amerike.

Virginia Robertsová obvinila princa Andrewa, v strede, aj miliardára Epsteina, že ju ako 15-ročnú sexuálne zneužívali. Zdroj: Inernet

Právnici krásnej Nadi sa nedávno vyjadrili pre britský denník Daily Mail, ktorý pravidelne zverejňuje články o sexuálnom škandále finančníka Jeffreyho Epsteina († 66). Podľa denníka je do neho zapletená aj Slovenka Naďa, no tá sa cíti byť nevinná. „Chcela by vyjadriť súcit a podporu všetkým, ktorí sa tiež stali obeťami dravého a urážlivého správania Jeffreyho Epsteina," povedali britskému denníku .

Naďa Marcinková, slovenská exmodelka a licencovaná pilotka, ktorá je podľa zahraničných médií zapletená do pedofilného škandálu známeho amerického miliardára Jeffreyho Epsteina. Zdroj: YouTube, Twitter, Facebook

Takéto vážne obvinenie robí vrásky na čele jej otcovi, ktorý je uznávaným architektom z Prešova „Dôrazne sa ohradzujem voči zaťahovaniu mojej dcéry do škandálov uvedeného pána. Vieme, ako sme ju vychovali a aké má životné postoje,” vraví muž, ktorý je medzi obyvateľmi mesta ctený pre jeho čestnú povahu a slušnosť. “Nechcem do toho vstupovať, ale poviem iba toľko, že sme si v médiach prečítali množstvo neprávd, ktoré urážajú nielen našu dcéru, ale aj celú našu rodinu. Verím v spravodlivé vyšetrenie kauzy tiež, že bude očistené meno našej dcéry a celej rodiny,” dodáva.

Fotografie obetí a Epsteina si môžete pozrieť v GALÉRII.

Mohlo by vás zaujímať: