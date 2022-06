Vodič vozidla značky Škoda Oktávia, jazdil v smere od obce Husiná na obec Dolné Záhorany.

"Pri prechádzaní zákrutou už na rovnom úseku cesty sa dostatočne nevenoval riadeniu vozidla a prešiel do protismeru, kde zišiel na krajnicu a následne do priekopy, kde sa auto prevrátilo na strechu," uviedla Plus JEDEN DEŇ banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Spresnila, že okrem vodiča boli vo vozidle ešte ďalší dvaja spolujazdci (53, 59). Trojica bola z obce Husiná.

Nepomohli ani operácie

Všetci boli prevezení do rimavskosobotskej nemocnice. Tam bola dvojica mužov jedorazovo ošetrená a prepustená do domáceho liečenia. Zraneného vodiča však museli hospitalizovať. "Pacient s vnútornými mulizraneniami sa podrobil dvom akútnym operáciam, avšak napriek tomu a enormnej snahe zdravotníkov sa ho nepodarilo zachrániť a v utorok nadránom zomrel," informoval hovorca siete nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ.

Opitý za volantom

Polícia okamžite po nehode začala trestné konanie voči vodičovi, ktorého obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, nakoľko pri prvej dychovej skúške mu policajti namerali 1,9 promile alkoholu, a pri jej opakovaní to bolo dokonca až 2,19 promile. "V prípade bola nariadená súdna pitva. Polícia bude čakať na závery znaleckého posudku, či tento vodič zomrel na následky zranení, ktoré utrpel pri dopravnej nehode alebo z iných dôvodov," uviedla policajná hovorkyňa.

Starosta z Husinej

Ako neskôr vyšlo najavo, auto šoféroval starosta Husinej Peter Fazekaš (†41). Nebohý mal podľa miestnych dlhodobo problémy s užívaním alkoholu. "Od toho sa odvíjali jeho ďalšie vážne diagnózy, údajne aj cirhóza pečene, problémy so srdcom a vysoký krvný tlak... Toto nebol prvý prípad, že si sadol za volant podgurážený. Pokúšal osud až...," povedal Norbert, ktorému je ľúto vdovy a dcérky starostu. "Dievčatko má len štrnásť rokov...bude vyrástať bez otca! Povzdychol si Noro.