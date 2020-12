Štrnásť sudcov vyzvalo prezidentku, vládu, parlament a predsedu Súdnej rady, aby sa vrátili k rešpektovaniu myšlienok právneho štátu. Inak tak vraj zachováme demokraciu pre ďalšie generácie. My sme hovorili so známym košickým prokurátorom, ktorý si želá ostať v anonymite. Na súčasné dianie má jasný názor!

Zatýkanie vysokopostavených funkcionárov z radov sudcov, prokurátorov i policajtov, ktoré sa v ostatných dňoch a týždňoch deje už s akousi železnou pravidelnosťou, desí nielen verejnosť, ale aj niektorých kolegov zatknutých osôb.

Štrnásti sudcovia, ktorí sa obrátili na prezidentku, vládu, parlament a Súdnu radu, sú presvedčení, že naša spoločnosť čelí rozhodnutiu, či zachová demokraciu a právny štát ďalším generáciám, alebo ich zlikviduje pod zámienkou krízy a boja s korupciou. Už sa ozývajú aj ďalší zástupcovia sudcov a prokurátorov.

Mafiánske praktiky a stalinské čistky

My sme o súčasnej situácii a výzve hovorili so známym košickým prokurátorom, ktorý si želá ostať v anonymite. "Ja osobne sa nemôžem zbaviť pocitu, že v niektorých prípadoch, ako keby ani nešlo o spravodlivosť a snahu zbaviť "zrno od pliev", ale o niečo úplne iné. Do praxe vstupujú praktiky, donedávna vlastné mafii - vydieranie, hrubý nátlak, nebezpečné vyhrážanie," hovorí renomovaný košický prokurátor. "Iste, ak je niekto vinný, prosím, vyšetrujme, obviňme a následne súďme a odsúďme takého človeka. Nerobme však žiadne stalinské čistky," netají nespokojnosť s takýmto konaním.

Bývalý sudca Vladimír Sklenka, ktorý sa rozhodol spolupracovať s vyšetrovateľmi v kauze korupcie na súdoch, prichádza vypovedať na NAKA, Nitra Na obr.: advokáti Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Svedectvo jednej osoby

Prokurátor dodáva, že síce nemá podrobné informácie o tom, čo je v jednotlivých spisoch, ale podľa toho, čo vie, sú niektoré obvinenia a obžaloby postavené na vode a tvrdeniach jednej osoby. "Ten človek je buď vo väzbe, ale "pobehuje" na slobode, ako bývalý sudca Okresného súdu Bratislava 1, Vladimír Sklenka. Momentálne žijeme, nazval by som to, veľmi nebezpečnú dobu, kedy nikto nevie "ani dňa ani hodiny", kedy, kde a začo ho "zbalia". Chcete si vybaviť účty so svojim nadriadeným, bývalým či súčasným kolegom, susedom? Choďte, rozprávajte, udávajte!"spomenie podľa jeho slov tvrdú realitu ostatných dní.

"Zhovorčiví kajúcnici"

Vysvetľuje, že osoby kajúcnikov, o ktorých sa teraz až pričasto hovorí, z ktorých mnohí neoblomne zotrvávali na svojej nevine zrazu sa zázračne rozhovorili a následkom ich výpovedí skončili ďalšie osoby vo väzbe. "Títo ľudia pri zmienke o vysokom treste či dokonca doživotí sú schopní preto, aby si zachránili kožu, udať vlastných rodičov. Viem o čom hovorím, potvrdzujú mi to roky praxe. Pýtam sa, na základe čoho sudcovia uvalili na niektorých väzbu? Musí platiť zákonná postupnosť. Polícia - prokuratúra - súdy, ak vypadne jedno ohnivko reťaze, je systém nefunkčný," nešetrí kritikou.

Platí postupnosť

Konštatuje, že sme svedkami toho, že polícia neraz s obrovskou teatrálnosťou "dodá" osobu, a potom sa tvári, že tým sa to pre ňu skončilo. "Haló, páni, prebuďte sa! Musíte najprv prípad vyšetriť, až keď máte v rukách nepriestrelné dôkazy, obviňte danú osobu, vec posuňte prokuratúre a my po vznesení obžaloby to odovzdáme súdu," hovorí prokurátor. Uvedie, že takmer u všetkých obvinených sa opakuje jedno, a to isté - korupcia, založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny a pranie špinavých peňazí.

