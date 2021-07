ONLINE Kováčik opäť pred SÚDOM: NEČAKANÁ požiadavka na úvod a TVRDÁ REAKCIA sudkyne! ×

Pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom má dnes na programe špecifických, no o to zaujímavejších svedkov. Svoje svedectvá vypovedia bývalí Kováčikovi podriadení na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), vrátane Vasiľa Špirka. Ten v minulosti zverejnil vážne podozrenie voči exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi a exministrovi dopravy Jánovi Počiatkovi. Kováčik dal za to Špirka disciplinárne stíhať.